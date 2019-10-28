Abdullah Kardaş kimdir? DEAŞ’ın yeni elebaşısı Abdullah el Afari nereli?

DEAŞ elebaşısı Ebubekir el-Bağdadi’nin ABD tarafından Suriye’nin İdlib kenti kırsalındaki bir köyde öldürülmesinden sonra DEAŞ’ın yeni lideri kim olacak? sorusu soruluyordu. Terör örgütü DEAŞ’ın yeni elebaşısı Abdullah el Afari diğer bir ismiyle Abdullah Kardaş oldu. Peki Abdullah Kardaş kimdir? Abdullah Kardaş nerelidir? Kardaş, Telafferli bir Türkmen. Saddam'ın ordusunda eski subay. Örgütteki lâkabı "yok edici." Son bir yıldır IŞİD'de ikinci adam rolündeydi. İşte Abdullah Kardaş-Abdullah el Afari biyografisi.

Örgütün yeni lideri olarak, yakın bir zamanda Bağdadi tarafından örgütün din işlerini yönetmesi için görevlendirilen Hacı Abdullah el-Afari lakaplı Abdullah Kardaş'ın belirlendiği bilgisi verildi. Telafer kökenli Türkmen olduğu belirtilen Kardaş, Bağdadi’yle birlikte 2003’te Irak’ta ABD tarafından cezaevine gönderilmişti.

Trump Bağdadi’nin nasıl öldürüldüğünü açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıkladı. Bağdadi'nin operasyon esnasında bir tünele girdiğini ve Amerikan K9'larının onu takip ettiğini aktaran Trump, "Bağdadi kendisini üzerindeki patlayıcılı yelekle patlattı. DNA sonuçları ölen kişinin o olduğunu teyit etti." açıklamasında bulundu. Bağdadi'nin son birkaç haftadır radarlarında olduğunu vurgulayan Trump, operasyonda Türkiye, Rusya, Suriye ve Irak ile koordineli çalıştıklarını belirterek, bu ülkelere teşekkür etti. Trump, "Türkiye ile bunu konuştuk. Nereye gittiğimizi biliyorlardı. (Onlara ait) Hava sahasında da uçtuk. Onlar (Türkiye) harikaydı, hiç sorun olmadı." ifadelerini kullandı.