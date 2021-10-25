Abdullah Hamduk kim neden gözaltına alındı? Sudan'da bir grup askerin sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında Başbakan Hamduk ile Sudan’da iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri’nden yöneticilerin de bulunduğu açıklandı.

Gözaltılar sonrası başkent Hartum'da protesto gösterilerinin başladığı ve bazı yollarda göstericilerin lastik yakarak yolları trafiğe kapadığı kaydedildi.

Sudan Enformasyon Bakanlığı ise Egemenlik Konseyi üyelerinden bazıları ve geçiş hükümetinin bazı bakanlarının ortak askeri güçler tarafından tutuklandığı bilgisini paylaştı.

Sudanlı siyasi partiler, darbe girişimi sonrası sivil itaatsizlik çağrısı yaparken Sudan Meslek Odalar Birliği ise halkı sokağa inmeye çağırdı. Ülkedeki askeri hareketlilik sonrası internet ve telefon hatlarında kesintiler yaşanıyor. Peki, Abdullah Hamduk kim?

Abdullah Hamduk kim? Abdullah Hamduk görevi nedir?

Abdullah Hamduk 1956'da Sudan'da dünyaya geldi. Sudan'da 21 Ağustos 2019 tarihinden bu yana başbakanlık makamında bulunmaktadır. Muhammed Tahir Ayala'nın ardından bu göreve atanmış, 15 Ağustos 2019 tarihinde de yemin ederek görevine başlamıştır.