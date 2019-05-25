Abdullah Gül'ün sözleri Ekrem İmamoğlu'nu sevindirdi YSK kararı sonrası eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "Bir arpa boyu yol alamamışız" şeklindeki açıklamalarını değerlendiren CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, Gül'e teşekkür ettiğini söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerini iptal etme kararı almasının ardından Twitter hesabından açıklama yapan 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ilk kez net bir tepki ortaya koymuştu. "Bir arpa boyu yol alamamışız" Gül, "Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılındaki haksız '367 Kararı' karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız." ifadelerini kullanmıştı. CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Teşekkür etti TV5 canlı yayınında konuşan İmamoğlu, Abdullah Gül'e teşekkür ettiğini söyledi.

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