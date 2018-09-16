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Abdullah Gül'ün eski danışmanından çarpıcı iddia: ABD ve Suudi Arabistan'dan 65 milyar dolarlık 'yardım' teklifi!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı, Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, köşesinde çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Takan, "ABD ve Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye 65 milyar dolarlık sözde 'yardım' teklifi" ettiğini iddia etti.

16 Eylül 2018 Pazar 22:13
Abdullah Gül'ün eski danışmanından çarpıcı iddia: ABD ve Suudi Arabistan'dan 65 milyar dolarlık 'yardım' teklifi!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı, Yeniçağ gazetesi Ankara Temcilsi Ahmet Takan, köşe yazısında çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Takan, ABD'nin Kasım ayında İran'a ambargo uygulama kararı öncesinde Türkiye'yi de yanına almak istediğini belirterek "ABD ve Suudi Arabistan, İran'a ambargoya uymamız için 65 milyar dolar yardım teklif ettiler. İran'ın da haberdar olduğu bu teklif, İran yönetiminde büyük rahatsızlık oluşturdu." diye yazdı.

İşte Ahmet Takan'ın "Yeni bir 'at pazarlığı' mı?.." başlıklı yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Kafamı çok kurcalıyor...

Nedir o?..

Canlı yayınlanan Tahran zirvesinden önce ve sonra yaşanan gelişmeler ile çok bağlantılı olduğunu düşündüğüm ekonomi ve dışişleri koridorlarında duyduğum bir iddia... İnsanın uykularını kaçıracak cinsten.

Bir daha hatırlatarak gidelim...

Erdoğan, Kırgızistan dönüşünde 25 Eylül'de New York'taki BM Genel Kurulu'nda Trump ile görüşme konusunda talep gelmediğini, kendisinin de özel bir talepte bulunmayacağını açıklamıştı. Acaba bu "görüşelim"in kurnazca bir ifadesi miydi?..

Sonra, Tahran zirvesinde Türkiye'nin içine düşürüldüğü zor durum. Erdoğan'ın gözlerinin içine bakıla bakıla Suriye rejiminin meşruluğunun İran ve Rusya tarafından sürekli vurgulanması. Erdoğan'ın ateşkes ilanı önerisi bu iki ülke tarafından reddedilirken, Türkiye'yi terör örgütlerinin hamisi duruma düşürülmesi atakları... Erdoğan'ın, ABD yönetimine kapı aralamak için Wall Street Journal'a yazdığı makale...

Lazkiye'den paketlenen terörist Yusuf Nazik üzerinden Esad'a ve Suriye rejimine meydan okumalar...

Ve tüm bu gündem maddeleri ile birlikte içinde bulunduğumuz büyük ekonomik kriz. Biliyorsunuz, ABD Kasım ayında İran'a ambargo planlıyor. Türkiye'yi de uyması için oldukça zorluyor. İktidar sözcülerinin tüm aksi yönde açıklamalarına rağmen acaba bir yol ayrımına mı geldik?..

Satırları uzatmayalım. Ekonomi ve dışişleri kulislerinde duyduğum şok iddia şöyle;

"ABD ve Suudi Arabistan, İran'a ambargoya uymamız için 65 milyar dolar yardım teklif ettiler. İran'ın da haberdar olduğu bu teklif, İran yönetiminde büyük rahatsızlık oluşturdu."

Tahran'daki, Suriye zirvesi acaba bu yüzden mi canlı yayınlandı?.. Ve arkasından, iktidarın "Lazkiye paketi" hamlesi geldi?..

Bilemiyorum...

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 22:13
  1. Ankara
  2. Suudi Arabistan
  3. İran
  4. ABD
  5. Ahmet Takan
  6. Abdullah Gül
  7. İran'a ambargo

YORUM YAZ

  • SelimSelim22 dk önce
    ABD ve Suud itlerine güvenip de hiç bir iş yapılmaz. Ülke menfaatimiz neyi gerektiriyorsa onu yapmak ne irana ne abd ye yaranmaya çalışmadan kendi yağımızda kavrulmak..
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