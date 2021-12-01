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Siyaset Abdullah Gül'ün en yakınındaki isimden adaylık açıklaması
Siyaset

Abdullah Gül'ün en yakınındaki isimden adaylık açıklaması

Abdullah Gül'ün sağ kolu olarak tanınan gazeteci Fehmi Koru, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacağı öne sürülen Gül ile ilgili iddialara yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 18:45:00 -
Abdullah Gül'ün en yakınındaki isimden adaylık açıklaması

Fehmi Koru, TV5’te konuk olduğu 4.Güç programında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Programda Mustafa Deniz’in yönelttiği “Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olur mu?” sorusuna Fehmi Koru, belli şartların sağlanması halinde olabileceğini söyledi.

Koru verdiği cevapta, “Böyle bir görev kendisine teslim edilmek istenirse, bunun da şartlarını yerine getirecek bir görüntü oluşursa, muhalefet onun ismi üzerinde birleşirse elbette böyle bir teklifi reddetmeyecektir. 2018’de de yaşadığımız o süreç çok herkesin gözü önünde yaşandı. Muhalefetin onun ismi üzerinde birleşmesi üzerine ancak böyle bir şey olur” dedi.

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