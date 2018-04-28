Abdullah Gül'ü vazgeçiren video

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday olmaya sıcak baktığını ama geniş mutabakat sağlanmadığı için aday olmadığını söyledi.

GÜL'ÜN ADAYLIĞI

CHP-SP ve İP arasında yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmayınca Abdullah Gül geri adım attı.

İttifak görüşmelerinin başladığı ilk günden bu yana sessizliğini koruyan Abdullah Gül'ün aday olma çabaları, Meclis'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorulmuştu.

Erdoğan, Abdullah Gül'ün adaylığını önemsememişti

"ÖYLE BİR DERDİM YOK"

Erdoğan, "Yok be, yok. Benim hiç öyle bir problemim öyle bir derdim yok." ifadelerini kullanmıştı.

Abdullah Gül'ün aday olmadığını açıklamasından sonra Erdoğan'ın konuyu önemsememekle haklı olduğu ortaya çıktı.