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Abdullah Gül'ü vazgeçiren video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili sözleri yeniden gündeme geldi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 14:53

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday olmaya sıcak baktığını ama geniş mutabakat sağlanmadığı için aday olmadığını söyledi.

GÜL'ÜN ADAYLIĞI

CHP-SP ve İP arasında yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmayınca Abdullah Gül geri adım attı.

İttifak görüşmelerinin başladığı ilk günden bu yana sessizliğini koruyan Abdullah Gül'ün aday olma çabaları, Meclis'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorulmuştu.

Erdoğan, Abdullah Gül'ün adaylığını önemsememişti

"ÖYLE BİR DERDİM YOK"

Erdoğan, "Yok be, yok. Benim hiç öyle bir problemim öyle bir derdim yok." ifadelerini kullanmıştı.

Abdullah Gül'ün aday olmadığını açıklamasından sonra Erdoğan'ın konuyu önemsememekle haklı olduğu ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 14:53
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YORUM YAZ

  • ErdoğanErdoğan30 dk önce
    Abdullah Gül Fitneci başı şeytanın ocağına ateş taşıdı sessiz durarak şimdi tutsa deseki ben Erdoğanı destekliyorum vallahi billahi benim gözümde 5 para etmez onu zamanında diyecekti aday olamıyacağını anladığında değil Gül Ak Partililer için bitmiştir nokta
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