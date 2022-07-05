Abdullah Gül'le ilgili bomba iddia! "O yanıtı aldım" deyip açıkladı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 2023'te yapılması planan seçimler için sınavlar ve Kurban Bayramı nedeniyle 14 Mayıs'ın üzerinde durulduğunu hatırlatarak, 6'lı masanın illerde anket çalışmaları yaptığını belirtti. İşte Selvi'nin yazısından dikkat çeken satır başları:

"6’lı masadan illerde anket çalışmalarına başlandığı yönünde haberler alıyorum. Bu 6’lı masanın ortak anket yaptırması şeklinde olmayabilir. 6’lı masa içinde bazı partilerin çalışması olarak görünüyor. Cumhurbaşkanı adayını belirlemek ve ittifak kararını alabilmek için partilerin anket yaptırması kadar normal bir şey yok.

Ankette üç soru sorulduğu ifade ediliyor.

1- Liderler.

2- Siyasi partiler.

3- O şehirde önde gelen isimler.

- Yani milletvekili listesine konulduğunda oy getirebilecek kişiler. Bu anket ne için yapılıyor? İttifak kurulur, ortak liste ile girilirse o ilde ittifak içinde hangi parti ağırlıktaysa ya da hangi liderin ismi ön plana çıkıyorsa, ankete katılanlar kimin aday gösterilmesini istiyorsa onu belirlemek."

Eski bir siyasetçi olabilir ama Abdullah Gül değil...

- 6’lı masanın cumhurbaşkanı adaylığı konusu tartışılmaya devam ediyor. Sanıyorum adaylar ilan edilene kadar bu sürecek. Şimdiye kadar Kılıçdaroğlu’nun ortaya koyduğu bir tarif var.

Cumhurbaşkanı adayının siyasetten gelme olması, devleti tanıyan birisi olması gibi. 6’lı masada nabız yokladığımda Kılıçdaroğlu seçeneği ciddiyetini korumakla birlikte, “Cumhurbaşkanı adayı siyasetin içinden de dışarıdan da olabilir. Siyasetin dışından olan aday siyasetle hiç ilgisi olmayan bir isim olmaz. Siyasetin hem içinde hem dışında yani şu anda aktif bir görevde olmasa da siyasetten gelme birisi olabilir” deniliyor.

- Tabii benim aklıma ilk olarak Abdullah Gül geldi. Ama “Abdullah Gül değil” yanıtını aldım."