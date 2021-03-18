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Gündem Abdullah Gül'e tepki: Sustu, sustu, sustu...
Gündem

Abdullah Gül'e tepki: Sustu, sustu, sustu...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, terör destekçiliğinden milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki yağıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 20:23:00 -
Abdullah Gül'e tepki: Sustu, sustu, sustu...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, terör destekçiliğinden milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu ve kapatma davası açılan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ilgili tepki çeken bir açıklamaya imza attı. Gül'e sosyal medyadan birçok eleştiri yağdı.

Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı da Abdullah Gül'e tepki gösterdi.

Yakışıklı, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Abdullah Gül sustu, sustu, sustu, sustu, sustu, sustu, sustu, sustu, sustu, sustu.... sustu... sustu, sustu! Bugün konuştu; "HDP'ye davayı ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini yanlış buluyorum" dedi! "Gara'da suçlu TSK" diyenlere karşı da iki çift söz söyleseydi ya!"

İşte o tweet:

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