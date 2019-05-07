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Abdullah Gül’e “Hoca” tepkisi: “367 kere yazıklar olsun!”

İstanbul Büyükşehlr Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar veren YSK’ya tepki gösterirken “367’de hissettiğimi hissettim!” mesajını veren Abdullah Gül’e Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat’ten tepki:“367 kere yazıklar olsun!”

07 Mayıs 2019 Salı 20:10
Abdullah Gül’e “Hoca” tepkisi: “367 kere yazıklar olsun!”

 Serkan Çelik  yeniakit.com.tr 

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılındaki haksız 367 kararı karşısında ne hissettiysem, başka bir Yüksek Mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız!” ifadelerini kullanan Abdullah Gül’ün, “yerli ve milli ruhu” rencide ettiğini vurgulayan Mustafa Erdoğan Sürat şöyle devam etti: “Bu kıyaslanır mı, öbürünün bir mesnedi yok. 367 ile ne alakası var? İstanbul oyları sayıldıkça Ak Parti’nin oyları arttı, ortada açık usulsüzlükler var. Organize işler var.

367 krizinde ise Anayasa Mahkemesi milli iradenin önüne duvar örmüştü. Burada öyle bir şey yok ki, gir seçime al. 367, milli iradenin önüne duvar örme eylemidir. İmamoğlu’ndan endişelerim var; seçim bitti diyor, sen Yüksek Seçim Kurulu musun? Abdullah Gül’ün lafı vicdanı sığmaz ve geçmişte yaptığımız mücadelelere haksızlık olur. 367 kere yazıklar olsun.”

"Muğlak" twit

Abdullah Gül, daha önce de, “muğlaklık” kavramını kullandığı bir twitter paylaşımından dolayı, darbe yanlılarını memnun etmiş, darbe karşıtlarını ise üzmüştü.

696 Sayılı KHK ile “15 Temmuz’da sokağa çıkan kahramanların sonradan suçlanmalarının” engellenmek istenmesine şu twittermesajıyla karşı çıkmıştı.

“15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı, arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan ‘muğlaklık’ hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İleride hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum!”

Çatı aday adayı!

Eski CumhurbaşkanıAbdullah Gül’ün ismi 24 Haziran öncesinde “çatı aday adayı” olarak geçmişti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “çatı aday adayıAbdullah Gül, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener engeline takılınca, çatı adayı olamamış ve bu durumdan kaynaklanan kırgınlığını, “Üzerimde anlaşma olmadı” diyerek dile getirmişti.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 20:10
  1. Muğla
  2. İstanbul
  3. Anayasa Mahkemesi
  4. 367 krizi
  5. Abdullah Gül
  6. Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat
  7. Mustafa Erdoğan Sürat

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