0553 313 94 23

Abdullah Gül'den "terör saldırısı" açıklaması: PKK'ya sempatiyle bakanlar...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hakkari'de PKK'nın düzenlediği ve asker eşi bir anne ile 11 aylık bebeğinin şehit olduğu saldırıyla ilgili "PKK'ya sempatiyle bakanların gözü açılır." dedi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:24
Abdullah Gül'den "terör saldırısı" açıklaması: PKK'ya sempatiyle bakanlar...

Dün Hakkari Yüksekova'da görevli Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı ziyaret eden eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık yavrusu Bedirhan Mustafa Karakaya, dönüş yolunda PKK'nın bombalı saldırısı sonucunda şehit oldu.

Saldırıyla ilgili birçok isim tepki gösterdi, sert ifadeler kullandı. Onlardan biri de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül.

"PKK SEMPATİZANLARININ GÖZÜ AÇILIR"

Gül, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda; "Hakkari Yüksekova’da terör saldırısı sonucu şehit edilen kahraman subayımızın eşi Nurcan Karakaya ve minik yavrusuna Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Umarım bu cinayet içeride ve dışarıda PKK’ya hala sempatiyle bakanların gözünü açar." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:24
  1. Hakkari
  2. Bedirhan Mustafa Karakaya
  3. Nurcan Karakaya
  4. Astsubay Çavuş Serkan Karakaya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakan Çalhanoğlu'ndan ayrılık mesajı
    1. Hakan Çalhanoğlu'ndan ayrılık mesajı
    2. Bebeklerde görülen cilt problemleri..
    3. Anne sütünün faydaları nelerdir?
    4. 2,5 yıl sonra gelen iğrenç intikam!
    5. Bebeklere meyve püresi nasıl yapılır?
    6. Türk mühendisleri yaptı! Dünyanın en..
    7. Bu oyunlar zihin açıyor!
    8. Altıncı hastalık nedir? Belirtileri..
    9. Kurabiye diyeti nedir?
    10. Maden suyu zayıflatır mı?
    11. Şeker oranı yüksek meyveler..
    12. Abdullah Gül'den "terör saldırısı"..
    13. Acı haber! Genç savcı hayatını kaybetti
    14. Dondurma tüketimi kilo aldırır mı?
    15. Fed faiz kararını açıkladı! İşte..
    16. Yürekleri dağlayan an: Oğlunu öperek..
    17. Çocuklara hangi sıklıkla oyuncak..
    18. Tartıştığı memurun kulağını ısırdı
    19. Yaptırım kararı sonrası dolar 5 lirayı..
    20. Bebekler için evde organik krem nasıl..
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!