0553 313 94 23

Abdullah Gül'den Necmettin Erbakan mesajı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılında sosyal medya hesabından videolu mesaj yayınladı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:40

Milli Görüş hareketinin lideri 54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yıl dönümünde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal medya hesabından videolu mesaj yayınladı.

Abdullah Gül mesaj yayınladı

Erbakan'ın vefatının 8. yıl dönümü nedeniyle, öğrencilerinden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter hesabından bir video yayınladı.

Gül, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Değerli Hocamız Necmettin Erbakan'ı vefatının 8. yıl dönümünde rahmetle ve sevgiyle anıyorum. Bir ağır ceza hakiminin oğlu olarak dünyaya gelen, Türkiye'nin ve Almanya'nın en iyi üniversitelerinde eğitimini tamamlayan Erbakan; ahlakı, görgüsü ve bilgisiyle Türk ilim, siyaset ve devlet hayatının en önemli şahsiyetlerinden birisi olmuştur. Necmettin Erbakan, fikirleriyle Türk siyasetinde çığır açmış, aksiyoner kişiliğiyle; kurduğu siyasi partilerde ve başında olduğu hükümetlerde Türk halkının refahı, özgürlüğü; Türkiye'nin kalkınması ve bağımsızlığı için çok büyük hizmetler yapmıştır. Necmettin Erbakan, Türk siyasetine önemli siyasetçiler, devlet adamları yetiştirmiş; fikirleri ve düşünceleriyle sadece Türkiye için değil, bütün İslam dünyası için ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Ruhu şad olsun."

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:40
  1. Abdullah Gül
  2. Twitter
  3. Prof. Dr. Necmettin Erbakan
  4. Necmettin Erbakan

YORUM YAZ

  • sütçü imamın torunusütçü imamın torunu49 dk önce
    erbakandan sana ne o dürüst ve müslüman sevdalısı biri idi yeni kuracagin partiye milli gorusculeritoplarim diyorsan yaniliyorsun onlar reisin yanindalar
  • emreemre52 dk önce
    Söyledikleri doğru eyvallah.Allah rahmet etsin Erbakan hocamıza..Ancak;bu mesaj üzerinden sanki yeni kurulacak parti için de muhafazakar çevreyi konsolide etme çabaları gibi geldi bana....
  • ......52 dk önce
    Erbakan'dan neye ayrıldın madem sayın Gül bu kadar bir gün bu kadar methiye düzecektin de.
  • benben56 dk önce
    MEDENİ CESARETİNE HAYRANIM.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

MİT Başkanı Fidan'dan YÖK'te konferans
  1. MİT Başkanı Fidan'dan YÖK'te konferans
  2. 7 kilo esrarla yakalanan şüpheli..
  3. Emekli tuğgeneral Başoğlu'nun..
  4. Bakan Yardımcısı Yerlikaya,..
  5. Altun'dan 'Erbakan' açıklaması: Yasak..
  6. MÜSİAD’a ‘hayırlıolsun’ ziyaretleri..
  7. Zehir taciri, özel harekatın baskını..
  8. Abdülkadir’in tedavisi Almanya’da..
  9. MÜSİAD’dan Mısır’daki idam kararlarına..
  10. Cami imamı minareden anons etti,..
  11. Galatasaray'ın başvurusu reddedildi!..
  12. Cumhurbaşkanı Erdoğan günde kaç saat..
  13. MİT Başkanı Hakan Fidan’dan YÖK’te..
  14. Fatma Şahin’den fıstık gibi mesaj
  15. Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılı
  16. 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı,..
  17. PAÜ’lü öğrenciler bilek güreşinden..
  18. Silahla vurularak öldürülen kuyumcu ve..
  19. Amcasını öldürdü, cesedi parçalayarak..
  20. Mısır Ulaştırma Bakanı istifa etti
Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

Günün Karikatürü

27 Şubat 2019
Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor