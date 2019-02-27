Abdullah Gül'den Necmettin Erbakan mesajı

Milli Görüş hareketinin lideri 54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yıl dönümünde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal medya hesabından videolu mesaj yayınladı.

Abdullah Gül mesaj yayınladı

Erbakan'ın vefatının 8. yıl dönümü nedeniyle, öğrencilerinden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter hesabından bir video yayınladı.

Gül, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Değerli Hocamız Necmettin Erbakan'ı vefatının 8. yıl dönümünde rahmetle ve sevgiyle anıyorum. Bir ağır ceza hakiminin oğlu olarak dünyaya gelen, Türkiye'nin ve Almanya'nın en iyi üniversitelerinde eğitimini tamamlayan Erbakan; ahlakı, görgüsü ve bilgisiyle Türk ilim, siyaset ve devlet hayatının en önemli şahsiyetlerinden birisi olmuştur. Necmettin Erbakan, fikirleriyle Türk siyasetinde çığır açmış, aksiyoner kişiliğiyle; kurduğu siyasi partilerde ve başında olduğu hükümetlerde Türk halkının refahı, özgürlüğü; Türkiye'nin kalkınması ve bağımsızlığı için çok büyük hizmetler yapmıştır. Necmettin Erbakan, Türk siyasetine önemli siyasetçiler, devlet adamları yetiştirmiş; fikirleri ve düşünceleriyle sadece Türkiye için değil, bütün İslam dünyası için ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Ruhu şad olsun."