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Siyaset

Abdullah Gül'den Ahmet Tekdal için başsağlığı mesajı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal'ın vefatı üzerine bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 19:26:00 - 2020-06-02 19:29:10
Abdullah Gül'den Ahmet Tekdal için başsağlığı mesajı

Eski Refah Partisi Genel Başkanı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Ahmet Tekdal (89), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ahmet Tekdal'ın vefatı sonrası birçok siyasi başsağlığı mesajı paylaştı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Refah Partisi çatısı altında uzun yıllar ülkemize beraber hizmet ettiğimiz, beyefendi kişiliği ile maruf Ahmet Tekdal Bey'e Allah’tan rahmet, gönüldaşlarımıza başsağlı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

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