Abdullah Gül'den 15 Temmuz kutlama mesajı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Gül, yayımladığı mesajında, "15 Temmuz hain darbe girişimine karşı direnip, canlarını milli irade uğruna demokrasimiz için feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize bir kez daha minnet ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kaydetti.

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