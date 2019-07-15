Abdullah Gül'den 15 Temmuz kutlama mesajı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:40
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Gül, yayımladığı mesajında, "15 Temmuz hain darbe girişimine karşı direnip, canlarını milli irade uğruna demokrasimiz için feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize bir kez daha minnet ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kaydetti.
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