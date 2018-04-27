Abdullah Gül: Yarın konuşacağım

11. Cumhurbaşkanı Gül, cuma namazını Maslak'taki Orman Bölge Müdürlüğü içerisindeki Fatih Ormanları Camisi'nde kıldı. Namaz çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, yarın basın toplantısıyla 24 Haziran seçimleri konusundaki düşüncelerini aktaracağını bildirdi.

ADAY OLACAĞI SÖYLENTİLERİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

24 Haziran seçimlerinde aday olacağı konuşulan ve bu konuda herhangi bir yalanlamada bulunmayan Gül'ün bu hareketi siyasi vefasızlık olarak yorumlanmış ve tepki çekmişti. Nitekim dün gazetecilerle bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Abdullah Gül ile ilgili açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gidip 'Sen benim kardeşimsin. Kardeşin olarak Cumhurbaşkanı olmuştum, kardeşin olarak Cumhurbaşkanı olmanı istiyorum' demesi lazım. Bunu demediği müddetçe Gül siyasi birikiminin hepsini sıfırlamış olur" demişti.