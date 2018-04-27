Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Abdullah Gül: Yarın konuşacağım

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yarın basın açıklaması yapacağını söyledi.

27 Nisan 2018 Cuma 14:41
Abdullah Gül: Yarın konuşacağım

11. Cumhurbaşkanı Gül, cuma namazını Maslak'taki Orman Bölge Müdürlüğü içerisindeki Fatih Ormanları Camisi'nde kıldı. Namaz çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, yarın basın toplantısıyla 24 Haziran seçimleri konusundaki düşüncelerini aktaracağını bildirdi.

ADAY OLACAĞI SÖYLENTİLERİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

24 Haziran seçimlerinde aday olacağı konuşulan ve bu konuda herhangi bir yalanlamada bulunmayan Gül'ün bu hareketi siyasi vefasızlık olarak yorumlanmış ve tepki çekmişti. Nitekim dün gazetecilerle bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Abdullah Gül ile ilgili açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gidip 'Sen benim kardeşimsin. Kardeşin olarak Cumhurbaşkanı olmuştum, kardeşin olarak Cumhurbaşkanı olmanı istiyorum' demesi lazım. Bunu demediği müddetçe Gül siyasi birikiminin hepsini sıfırlamış olur" demişti.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 14:41
  1. Abdullah Gül

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'cülerden tedbir! Yakalanmamak için...
    1. FETÖ'cülerden tedbir! Yakalanmamak..
    2. Yıldız futbolcu resmen açıkladı!..
    3. Bolu’da bulundu! Saflık oranı yüzde 98
    4. Üreticilere 1,2 milyar liralık buzağı..
    5. İşte evde yapabileceğiniz elma sirkesi..
    6. Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta..
    7. Suriyeliler terörden temizlenen..
    8. Cami çıkışında bir vatandaş, Abdullah..
    9. Gaziantep'te çalınan TIR'ını öyle bir..
    10. Mustafa Destici'den 'Abdullah Gül'..
    11. Temel Karamollaoğlu: Bugün akşama..
    12. Gül-Karamollaoğlu buluşmasında Ali..
    13. AK Parti'de sürpriz milletvekili aday..
    14. Şehidimizin kardeşinden Sözcü'ye tokat..
    15. Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül..
    16. Abdullah Gül: Yarın konuşacağım
    17. Ruhani ve Devrim Muhafızları arasında..
    18. Okul bahçesinde bıçaklı kavga!
    19. Şehit Halisdemir’in kardeşi aday adayı..
    20. Ersun Yanal geri dönüyor!
    Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...
    Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Melih Gökçek'in Kılıçdaroğlu paylaşımı kırdı geçirdi
    Melih Gökçek'in Kılıçdaroğlu paylaşımı kırdı geçirdi
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    Flaş iddia: Gül Başbakanlığı istedi! Erdoğan Davutoğlu'nu tercih etti...
    Flaş iddia: Gül Başbakanlığı istedi! Erdoğan Davutoğlu'nu tercih etti...