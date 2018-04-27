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Abdullah Gül: Yarın açıklayacağım

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül cuma namazının ardından gazetecilere kısa bir konuşma yaptı. Gül, gündeme dair yarın açıklama yapacağını söyledi.

27 Nisan 2018 Cuma 13:53
Abdullah Gül: Yarın açıklayacağım

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yarın basın toplantısıyla 24 Haziran seçimleri konusundaki düşüncelerini aktaracağını söyledi.

İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilere açıklama yapan Gül şöyle konuştu:

"DÜŞÜNCELERİMİ AÇIKLAMAK İSTEMEM"

"Ülkemiz olağanüstü seçimlere gidiyor diyebilirim. Memleketimiz için hayırlı olsun inşallah. Seçim deyince beklentiler tartışmalar heyecanlar bunlar da bunun bir parçası. Memleketin geleceğinden kaygı duyan herkes bu kaygıyı taşıyacaktır.

Benim ismim etrafında da bir takım söylentiler oldu. Düşüncelerimi açıklamak istemem.

"YARIN NE YAPACAĞIMI AÇIKLAYACAĞIM"

Yarın sizleri çağıracağım, ne yapacağımı neler düşündüğümü sizlere açıklayacağım.

Cami kapısında memleketin geleceğiyle ilgili önemli şeyleri konuşmayı doğru bulmuyorum. Yarın görüşmek üzere."

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 13:53
  1. İstanbul
  2. Abdullah Gül

YORUM YAZ

  • Murat TaşcıMurat Taşcı39 dk önce
    Çok lazımdı ya
  • Fehmi YıldırımFehmi Yıldırım40 dk önce
    Sayın Gül, zaman kaybetmeden net tavrını açıklamalıdır. Kırgınlıgı varsa bildirmelidir. Dikkatleri üzerine çekmesinin kendisine faydası olmaz. Kendisini sevenleri üzmemelidir.
  • mehmet turgutmehmet turgut42 dk önce
    TABİ CAMİ KAPISINDA DOGRULAR SÖYLENİR.
  • KayseriliKayserili47 dk önce
    Kem küm etmeden aciklarsin!Simdiye kadar cami onunde degildin!Milletin mesaisini bu kadar spekulatif hareketler ve tutumla calmaya kimsenin hakki degildir!Adam gibi cikar derdin ki bende varim ve var olursun!Gina geldi artik!
  • ErdoğanErdoğan47 dk önce
    Ak Partililerin seni sevenlerin gözünde kocaman anlamsız bir sıfırsın hayır çıkıp mertçe adayım desen eyvallah namertçe fitne ateşinin yayılmasına izin verdiğin için günlerdir susarak şeytanın ateşine ateş taşıdığın için yazıklar olsun sana ister aday ol ister olma sen bizim gözümüzden düştün sen bittin gül sen bittin
  • HalilHalil51 dk önce
    Niye, cami kapısı gavur kapısı mı?
  • Hüseyin ÖZBUDAK Hüseyin ÖZBUDAK 53 dk önce
    sünepe değildir muhakkak bir bildiği illaki var. Kılıçdaroğlu bile bunun yanında asil duruyor şu anSessizliği bile bu lekeyi temizleyemezyarın açıklayacakmış ....hadi oradan...
  • T.koçT.koç54 dk önce
    Aday bile olmazsan bu saaten sonra senden adam olmaz bu zamana kadar suskunluğun bile içten pazarlıklı olduğunu erdoğanın açığını aradını gösterir.
  • İbrahimİbrahim1 sa önce
    Demekki efendilerinden daha talimat gelmemiş.Bunun kaderi kendielinde değil, efendileri ne derse o olur.
  • yücelyücel1 sa önce
    Sat sat kendini çok ağırdan sat biraz daha malzeme ol vatan hainlerine bugüne kadar neden çıkıp tek kelime etmedin. Kimlerin kimden medet umduğunu görünce kişinin kim olduğunu anlamak çok kolay Abdullah efendi.
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