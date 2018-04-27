Abdullah Gül: Yarın açıklayacağım
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül cuma namazının ardından gazetecilere kısa bir konuşma yaptı. Gül, gündeme dair yarın açıklama yapacağını söyledi.27 Nisan 2018 Cuma 13:53
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yarın basın toplantısıyla 24 Haziran seçimleri konusundaki düşüncelerini aktaracağını söyledi.
İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilere açıklama yapan Gül şöyle konuştu:
"DÜŞÜNCELERİMİ AÇIKLAMAK İSTEMEM"
"Ülkemiz olağanüstü seçimlere gidiyor diyebilirim. Memleketimiz için hayırlı olsun inşallah. Seçim deyince beklentiler tartışmalar heyecanlar bunlar da bunun bir parçası. Memleketin geleceğinden kaygı duyan herkes bu kaygıyı taşıyacaktır.
Benim ismim etrafında da bir takım söylentiler oldu. Düşüncelerimi açıklamak istemem.
"YARIN NE YAPACAĞIMI AÇIKLAYACAĞIM"
Yarın sizleri çağıracağım, ne yapacağımı neler düşündüğümü sizlere açıklayacağım.
Cami kapısında memleketin geleceğiyle ilgili önemli şeyleri konuşmayı doğru bulmuyorum. Yarın görüşmek üzere."
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Murat Taşcı39 dk önce Çok lazımdı ya Fehmi Yıldırım40 dk önce Sayın Gül, zaman kaybetmeden net tavrını açıklamalıdır. Kırgınlıgı varsa bildirmelidir. Dikkatleri üzerine çekmesinin kendisine faydası olmaz. Kendisini sevenleri üzmemelidir. mehmet turgut42 dk önce TABİ CAMİ KAPISINDA DOGRULAR SÖYLENİR. Kayserili47 dk önce Kem küm etmeden aciklarsin!Simdiye kadar cami onunde degildin!Milletin mesaisini bu kadar spekulatif hareketler ve tutumla calmaya kimsenin hakki degildir!Adam gibi cikar derdin ki bende varim ve var olursun!Gina geldi artik! Erdoğan47 dk önce Ak Partililerin seni sevenlerin gözünde kocaman anlamsız bir sıfırsın hayır çıkıp mertçe adayım desen eyvallah namertçe fitne ateşinin yayılmasına izin verdiğin için günlerdir susarak şeytanın ateşine ateş taşıdığın için yazıklar olsun sana ister aday ol ister olma sen bizim gözümüzden düştün sen bittin gül sen bittin Halil51 dk önce Niye, cami kapısı gavur kapısı mı? Hüseyin ÖZBUDAK 53 dk önce sünepe değildir muhakkak bir bildiği illaki var. Kılıçdaroğlu bile bunun yanında asil duruyor şu anSessizliği bile bu lekeyi temizleyemezyarın açıklayacakmış ....hadi oradan... T.koç54 dk önce Aday bile olmazsan bu saaten sonra senden adam olmaz bu zamana kadar suskunluğun bile içten pazarlıklı olduğunu erdoğanın açığını aradını gösterir. İbrahim1 sa önce Demekki efendilerinden daha talimat gelmemiş.Bunun kaderi kendielinde değil, efendileri ne derse o olur. yücel1 sa önce Sat sat kendini çok ağırdan sat biraz daha malzeme ol vatan hainlerine bugüne kadar neden çıkıp tek kelime etmedin. Kimlerin kimden medet umduğunu görünce kişinin kim olduğunu anlamak çok kolay Abdullah efendi.