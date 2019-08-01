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Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu

AK Partili eki vekil Emin Şirin, yeni parti kuracağı iddia edilen Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın ekibinde yer alacak isimleri açıkladı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 08:35
Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu

AK Partili eski İstanbul Milletvekili Emin Şirin katıldığı bir televizyon programında Abdullah Gül ile Ali Babacan'ın önderliğinde kurulacak olan yeni parti hakkında çarpıçı açıklamalarda bulundu.

AK Parti eski milletvekili Emin Şirin, TV5 televizyonunda yayınlanan Mehmet Ali Kayacı ile Buluşma Noktası programına katıldı. Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın önderliğinde kurulacak olan yeni parti hakkında açıklamalarda bulunan Şirin, Fehmi Koru ile Beşir Atalay'ın da kurmay ekipte yer alacağını söyledi. İşte Şirin'in yeni parti ile ilgili açıklamalarından öne çıkan başlıklar

'Yeni parti' çıkışı

Yeni Parti girişiminde bulunan arkadaşların gidişatına baktığımda,Sayın Davutoğlu ile dün bir buçuk saatlik bir sohbet yaptık. Davutoğlu hakikaten partinin içinde hala bir değişim olabilir mi? ümidini azda olsa taşıyor. Ama konuşmaktan vazgeçmeyeceğini ve konuşmaya devam edeceğini söylüyor. Sayın Erdoğan'lı mı Erdoğan'sız mı? Bunu zaman gösterecek. Bunun kararını kendi vericektir. Ama Davutoğlu'nda gördüğüm, hakikaten kararlılık doğru gördüklerini susmadan parti içinde düzelmesi gereken konuları hem Türkiye için hem Parti için söyleyecek. Bunun devam edeceği muhakkak.

Beşir Atalay'ın da ismi geçiyor

Sayın Abdullah Gül, Ali Babacan ve orda Beşir Atalay‘ın ismini unutuyoruz. Nihat Ergün de biraz kenarda benim anladığım kadarıyla bu işin esası Abdullah Gül, Beşir Atalay, Ali Babacan ve hatta Fehmi Koru. İçeride olanların anlattıkları sistem bu oluyor. Bu sisteme baktığınızda, onlarda birikmiş problemleri devralmak istemediklerini ortaya koyuyorlar yani AK Parti‘de o kadar birikmiş organizasyon problemleri, teşkilat probemleri alışkanlılar vs.. Enkaz onların kendileri kullanmadığı müddetçe ben kullanmak istemem.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 08:35
  1. İstanbul
  2. Ali Babacan
  3. Abdullah Gül

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