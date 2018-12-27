Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Cumhurbaşkanı seçimlerinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığı için CHP-İYİ Parti ve Saadet Partisi'ni ortak çatı adayı olması içi çalışmalar yürütülmüş ancak sonuç alınamamıştı. Bir süredir kulislerde Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın da aralarında bulunduğu eski AK Parti'li isimlerin yeni parti kuracağı iddiaları konuşuluyordu. Abdulalh Gül ve Ahmet Davutoğlu yeni parti kurar mı? Abdullah Gül, Saadet Partisi'nin başına mı geçecek? İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den son dakika açıklaması...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağına ilişkin iddialara: "Seçime giderken böyle bir parti kurulmaz diye düşünüyorum. Genellikle siyasi çalışmaların özelliği seçim sonrasını görmektir. Yani 31 Mart akşamı çıkan sonuçlar itirazları doğurur. Bütün siyasi partiler açısından söylüyorum. Siyaset gerekçesiz olamıyor. Dolayısıyla 'Hadi, canım istedi parti kurduk' demekle olmuyor. Bir büyük mücadeleyi veriyorsunuz, gerekçen olması gerekiyor. Ben Sayın Gül'ü uzun zamandır tanır, sayar ve saygı duyarım. Sayın Gül çapındaki bir siyasetçi bugün onu yapmaz. 31 Mart akşamı çıkan sonuç bunu belirler." ifadesini kullanarak cevap verdi.

Abdullah Gül Saadet Partisi'nin başına mı geçecek?

Milliyet’ten Talat Atilla, ‘güçlü bilgilerim var’ dediği iddiasına göre, dört ay içinde çeşitli partilerden ayrılacak veya ayrılmaya ikna edilecek 55 milletvekiline Gül liderlik yapacak.” İddiasında bulunmuşt.

Bazı kulis bilgilerine göre ise Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın da aralarında bulunduğu isimler yeni parti kurmak yerine Saadet Partisi'ne geçecek. Saadet Partisi'nin Genel başkanlık koltuğuna ise Abdullah Gül geçeceği yönünde. 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçimlerinde, SP lideri Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün ortak aday olması için en fazla çaba sarf eden kişi olmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde bir Almanya ziyareti gerçekleştirmişti. Kılıçdaroğlu, Almanya dönüşü apar topar 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşmüştü.