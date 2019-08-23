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Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu bu acılı annenin sesini niye duymuyor?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Diyarbakır'da oğlunun HDP'liller tarafından dağa kaçırıldığını belirten anne Hacire Akar’ın feryadına sesiz kalanlara tepki gösterdi.

23 Ağustos 2019 Cuma 18:01
Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu bu acılı annenin sesini niye duymuyor?

 SEZAİ ERHAN  YENİAKİT 

Üç gündür haber alamadığı 21 yaşındaki oğlu Mehmet Akar'ın HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden 70 yaşındaki Hacire Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor. Ne zaman bir HDP’li belediyeye operasyon yapılınca anında açıklama yapıp HDP’ye sahip çıkan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, akademisyenler ile sivil toplum kuruluşları bu acılı annenin feryadına ise kulak tıkıyor.

‘Devlet katliam yapıyor’ diye bildiri hazırlayanlar nerede?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Oğlu HDP il binasından dağa kaçırılan bir anne feryat ediyor. ‘Devlet katliam yapıyor’ diye bildiri hazırlayan sözde insan hakları savunucusu akademisyenler nerede? HDP’ye terör operasyonu yapılınca demokrasi nutukları atanlar nerede? Bu annenin devletinden başka kimsesi yok” dedi.

CHP sözcüleri bu anneyi duymuyor musunuz?

İsim vermeden HDP'li 3 belediye başkanının görevden alınmasına tepki gösteren 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’da göndermelerde bulunan Mehmet Muş, “HDP’ye terör operasyonu yapılınca demokrasi nutukları atanlar nerede?” dedi. Muş, “Siyasi çıkarlar uğruna HDP ile işbirliği yapanlar bu vebali taşıyor. HDP’li belediyelere operasyon yapılınca anında açıklama yapıp HDP’ye sahip çıkan CHP sözcüleri bu anneyi duymuyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 18:01
  1. Mehmet Muş
  2. Diyarbakır
  3. Mehmet Akar
  4. Abdullah Gül
  5. Ahmet Davutoğlu
  6. Hacire Akar

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