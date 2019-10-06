Abdullah Gül sorusu sorulan Haşim Kılıç’tan dikkat çeken cevap! “Biz 50 yıldır...”

Anayasa Mahkemesi (AYM) eski Başkanı Haşim Kılıç, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan’ın kuracağı yeni partilere dair konuştu. Voice of America’nın (VOA) sorularını cevaplayan Kılıç, Abdullah Gül ile temasları hakkında da açıklama yaptı.

VOA muhabiri ile Kılıç’ın konuşması şu şekilde:

VOA Türkçe: Türkiye siyasetinde iktidar partisi AK Parti’den kopuş var. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ayrı ayrı yeni siyasi parti oluşumlarına öncülük ediyorlar. Bu oluşumlardan size teklif geldi mi? Siz kendinizi siyasetin içinde görüyor musunuz, görüyorsanız hangisinde?

Haşim Kılıç:Emekli olduğumdan beri bu soruluyor ama benim için siyaset konusunda verilmiş bir karar yok. Ama bu arkadaşların hareketlerine bakarız, ilkelerime uygun ve bana ihtiyaç duyacakları noktada olursam şüphesiz destek vermeye çalışırım. Ama benim için kadrolar, tüzükler, programlar, ne yapacakları, ne yapmak istedikleri bunlar çok önemli. Bu konuda herhangi bir açıklık henüz yok. Sanıyorum arkadaşlar bu konuda halen çalışıyorlar. Bu çalışmalardan sonra durum açıklığa kavuşabilir diye düşünüyorum.

VOA Türkçe: Bu isimlerle temaslarınız oldu mu? Mesela Abdullah Gül’le temasınız oldu mu?

Haşim Kılıç:Söylediğiniz isimler yeni değil, benim 50 yıllık ta üniversite yıllarından beri görüştüğüm dostlarım. Dolayısıyla her zaman ülke meseleleriyle, siyasetle ilgili her türlü konuşmaları yaparız.