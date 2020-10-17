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Siyaset Abdullah Gül siyasete geri mi dönüyor?
Siyaset

Abdullah Gül siyasete geri mi dönüyor?

Gazeteci Murat Sabuncu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yoğun bir çalışma temposunda olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 17:49:00 -
Abdullah Gül siyasete geri mi dönüyor?

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı 'Işıklar yanıyor' tweetiyle ilgili yorumda bulunup "Bunu çok üzücü olarak görüyorum.” ifadelerini kullanarak tepki çekmişti.

Gazeteci Murat Sabuncu,  11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile konuştu.

İşte Sabuncu’nun anlatımıyla o röportajın perde arkası:

“Anayasa Mahkemeleri tartışmaları başladığı andan itibaren ofisiyle bağlantıya geçtim ve kendisiyle görüşmek istediğimi belirttim. Görevinden ayrılan Cumhurbaşkanları için özel ofis kuruluyor. Maslak’ta bir kasırda. Pandemi öncesinde gittiğimde daha yoğun bir ziyaretçi trafiği vardı ama pandemi sebebiyle herkes biraz daha farklı bir şekilde önlem almaya çalışıyor. Abdullah Gül de daha az yüz yüze görüşme yapıyor.

Benim gözlemim siyaseti yakından izliyor. Kendisini sürekli besleyen bir danışman ekibi de var. Ben ilk defa çalışma odasında söyleşimi gerçekleştirdim. Demirel’in çalışma ofisindeki kitaplar gibi yine kitapların ağırlıkta olduğu bir ofis. Pek çok kitap ile yerli-yabancı gazeteler vardı masasının üzerinde. Sürekli olarak okuma faaliyeti içinde. Yoğun bir çalışma temposunun olduğunu gördüm"

Abdullah Gül-DEVA Partisi ilişkisi

Abdullah Gül'ün çalışma temposunun yüksek olması "Sosyal medyada siyasete geri mi dönüyor?' yorumlarına neden oldu. Abdullah Gül, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'a perde arkasından destek vermesi ile biliniyor.

 

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