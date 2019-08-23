Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek

Abdullah Gül’e yakın isimlerden gelen kulislere göre, Abdullah Gül, Ali Babacan parti kuracağını açıkladıktan sonra ikinci veya üçüncü mitingini Diyarbakır’da gerçekleştirecek.

Artı Gerçek yazarı Serkut Bozkurt, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ikinci veya üçüncü mitingini Diyarbakır'da gerçekleştireceğini aktardı.

Bozkurt, "Kayyım atamaları yeni kurulacak partileri nasıl etkiler?" başlıklı yazısında, "Abdullah Gül şunu iyi biliyor. Kürt meselesi için atılacak her adıma HDP mutlaka yanıt verir, elini havada bırakmaz. " dedi.

İşte yazıdan o ifadeler:

Memlekette ve her yerde yeni tanıştığımız insanı öğrenmek için çoğu zaman Google’a baş vuruyoruz. Memlekette o an, anlık, en çok aranan kelimeleri merak ediyorsanız o da Google’da var.

Aşağıdaki linki tıkladığınızda şunu göreceksiniz, Türkiye’de o an en çok hangi kelime aranıyorsa o çıkıyor karşınıza. En çok aranan kelimeler rengine göre belli oluyor. En koyu renk, o an en çok aranan kelimeye işaret ediyor. BKNZ: Gün içinde sık sık bakarım bu linke.

Yeni partiler en çok arananlar listesinde

En çok aranan kelimeler içinde her gün, “Babacan”, “Yeni Parti”, “Gül” ve “Davutoğlu”na rastlıyorum.

Bu kelimelerin aranma nedeni, doğal olarak yeni partilerle ilgili bilgilerin çok az mecrada yayınlamasından da kaynaklanıyor. Erdoğan’a yakın medyanın yüzde 95’i değil yeni parti çalışmalarını, bu kelimeleri bile görmüyor.

O yüzden her bilgi daha da kıymetli oluyor.

Gül ekibi ne yapacak?

Gelelim kulise.

Seçilmişlerin yerine yapılan ve 31 Mart seçimlerinden bir gün sonra yazılan kayyım atamaları sonrası yeni parti kuracak olanlar eski notlarına bakmaya başladı. Özellikle Abdullah Gül. Gül’e yakın isimlerden gelen kulislere göre, Abdullah Gül, Ali Babacan parti kuracağını açıkladıktan sonra ikinci veya üçüncü mitingini Diyarbakır’da gerçekleştirecek. Bu mitingler öncesi Abdullah Gül’ün açıklamaları gazete captionlarıyla verilecek. Videolarda bu mesajlar öne çıkacak.

Örnek 1:

11 Mart 2009: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kürt sorunuyla ilgili ilerleyen günlerde çok iyi şeyler olacağını söyledi.

Örnek 2:

9 Mayıs 2009: Abdullah Gül: "Kürt sorunu Türkiye'nin birinci sorunudur ve mutlaka halledilmelidir"

Gül’ün Çözüm Süreci başlamadan dört yıl önce yaptığı bu açıklamalarla uzlaşı mesajı da verilecek. Tabii şu an yaşadığımız dönemde de siyaset yapılıyor.

Abdullah Gül ve Ali Babacan ekibi HDP’ye mesajlar gönderiyor. Biz zaten hep çözüm sürecini destekledik, beraber çözelim haberleri gönderiliyor. Henüz kurulmayan bir partide görev dağılımı bir ölçüde yapıldı bile. Kürt meselesi ve siyaset Gül’e emanet… Beşir Atalay’a da tabii. Ekonomik kriz, reçete ise Babacan ve daha sonra dahil olacak olan Mehmet Şimşek’e… Bir de hatırlatmada bulunalım. Ali Babacan partisinin ilkelerinin yer aldığı ilk açıklamasında da HDP’ye mesaj gönderilmişti.

İlk açıklama Gül'den gelecek

Abdullah Gül şunu iyi biliyor. Kürt meselesi için atılacak her adıma HDP mutlaka yanıt verir, elini havada bırakmaz. HDP’lilerin daha iyi bildiği ve yaşadığı asıl konu ise, istikrarsızlık. Verilen sözlerin tutulmaması. HDP ve seçmeni özellikle 31 Mart ve 23 Haziran Türkiye’de iktidara oynayan partilere mesajını çok net verdi. Aynı samimiyet ve mesajı kapısını çalacak siyasetçiden de bekler.