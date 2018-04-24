Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu görüşmesinin perde arkası
11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adı muhalefetin adayı olarak kulislerde konuşulurken, dün eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile Gül arasında bir görüşme olduğu iddia edilmişti. Gül'ün çevresinden görüşmeyle ilgili olarak açıklama yapıldı.24 Nisan 2018 Salı 23:02
Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin 24 Haziran 2018’de yapılması kararı siyasette trafiği arttırdı. Siyasi partiler arası görüşmeler hız kazanırken, eski cumhurbaşkanı Gül ve eski Başbakan Davutoğlu arasındaki görüşme de gündem oldu.
GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASI
Ortaya atılan iddiaya göre; 11.Cumhurbaşkanı Gül ve eski Başbakan Davutoğlu dün gece İstanbul'da bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı için ismi geçen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün İstanbul'da eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla görüştü. Gül'ün çevresinden görüşmeyle ilgili olarak, "Olağan bir görüşme" yorumu yapıldı. Görüşme talebinin Abdullah Gül'den geldiğini bildirildi.
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