Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması

Geçtiğimiz günlerde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili, "makam aracında zehirli gaz şüphesi" iddiası ortaya atılmıştı.

'Suikast' denmişti

İddiaya göre makam aracında zehirli gaz bulunan Abdullah Gül'e suikast düzenlemek istediler. Hatta iddialar daha da ileri seviyeye götürülerek, Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün durumu fark ettiği ifade edilmişti.

"Servis değişikliği yapıldı"

Ancak Abdullah Gül'ün ofisinden bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, araçtaki klimadan kaynaklanan sorun için anlaşmalı servis dışında yaptırılan tamirin ücretinin, Gül tarafından değil Cumhurbaşkanlığı tarafından ödendiği belirtildi.

Açıklamada, "Rahatsız eden bir kokuyla ilgili servis değişikliği yapılmış ve tüm masraflar Cumhurbaşkanlığı'nca ödenmiştir." ifadelerine yer verildi.