Abdullah Gül 'ben yokum' dedikten sonra CHP'nin adayı neredeyse netleşti!

yeniakit.com.tr 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bugün yaptığı açıklamada aktif siyasette bulunmayacağını, Cumhurbaşkanlığı için de adaylığının söz konusu olmadığını söyledi.

Gül’ün açıklamasının ardından gözler CHP’ye çevrildi. Seçimlerin erken bir vakte alınmasıyla birlikte eli ayağına dolanan CHP’de ön plana çıkan isim İlhan Kesici…

BÜYÜKERŞEN’İN ADAYLIĞI ÇOK ZOR

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Yılmaz BüyükerşenCumhurbaşkanlığı adaylığı için hazır olduğunu belirtmiş, parti içinde aktif siyaset yapan isimlerin Büyükerşen’i yaşından dolayı istemediği ortaya çıkmıştı.

ABDULLATİF ŞENER DE İSTENMİYOR

CHP’nin adayı olabilecek isimlerden biri olarak eski sağcılardan Abdullatif Şener gösteriliyordu. Şener’in eski sağcı olması, parti içinde “solcu aday olmalı” diyen isimlerin tepkisini çekti. Bir sağcı adayı “İkinci Ekmeleddin Vakası” olarak gören CHP’liler Şener’i istemiyor. Kaynak: yeniakit.com.tr

KEMAL DERVİŞ’İN DE İSMİ GEÇTİ

Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayının ekonomiden anlaması gerektiğini söylemesinin ardından, gözler İlhan Kesici’ye çevrilmişti. Ama kulislerde konuşulan iddialara göre, Ecevit’in bir numaralı adamı Kemal Derviş de aday olma ihtimali olan isimlerden biriydi. CHP kesiminden kimsenin Derviş’le görüşmemesi ve siyasi isimlerden bu konuda bir ses çıkmaması onun adaylık ihtimalini düşürdü.

GÖZLER KESİCİ’DE

Kılıçdaroğlu’nun ekonomi vurgusu yapmasının ardından İlhan Kesici ön plana çıktı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, 30 Mart 2014 mahalli idareler seçimi öncesi bir siyasi parti mitinginde dağıttığı bildiri ile "kişisel bilgileri hukuka aykırı ele geçirdiği ve yaydığı" gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay tarafından onanan 140 günlük cezasının infazı için hükümlü bulunduğu Boğazlıyan Ceza İnfaz Kurumu'nda Ahmet Peker'i ziyaret etti.

BİRLİKTE GİTTİLER

CHP Lideri'ne, 24 Haziran seçimleri öncesi ismi öne çıkan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici de eşlik etti.

"İLHAN KESİCİ ADAY OLSUN"

Ziyaretin ardından CHP Boğazlıyan İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na, kendisini dışarıda bekleyen vatandaşlar, "Cumhurbaşkanı adayı olarak İlhan Kesici'nin olmasını istiyoruz. Ekonomiyi ancak onun gibi bir ekonomist düzeltebilir." diye seslendi

Kılıçdaroğlu ve İlhan Kesici, cezaeviden sonra Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.