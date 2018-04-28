Abdullah Gül: Adaylığım söz konusu değildir

Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geniş bir mutabakatın ortada olmamasından dolayı Cumhurbaşkanı adaylığının söz konusu olmadığını açıkladı.

İşte Abdullah Gül'ün açıklamalarının satırbaşları:

"Değerli basın mensupları hoş geldiniz. Erken bir seçime gidiliyor, seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. İç ve dış şartlar içerisinde büyük zorluklarla karşı karşıya. Barışa ve huzura ihtiyaç varken, daha çok kutuplaşma ve kaygı ortamı var.

Tarihimizin çok ciddi beka sorunları ile karşı karşıyayız. Ekonomik sorunların da ciddi boyutlara ulaştığınızı görüyoruz. Türkiye için neyi iyi olduğunu konuşmaktan çok siyasi manevraları kişiler üzerinden saldırılarla meşgulüz.

"İsmim yoğun şekilde gündemde"



Türkiye pozitif bir gündem içerisinde değil. Bu ortamda seçimlere gidiyoruz. Bu çevre içerisinde benim ismimde yoğun şekilde gündemde. Bir faninin ulaşabileceği tüm mevkilere ulaşmış vaziyetteyim ve bunlar geride kalmış şeyler. Şerefle temsil ettim, ne ben ne de ailem herhangi bir beklenti içinde değiliz.

Memleketimizin güçlü olması ve barış huzur içinde yaşanan aydınlık bir Türkiye istiyoruz. Bunun dışında bir arzumuz ve beklentimiz olamaz. Dediğim gibi ben geride bıraktım. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Cumhurbaşkanlığından sonra aktif siyaset içinde olmadım. Arkadaşlarımın düğünlerine bile gidemedim.

"Düşüncelerimi paylaşmaktan geri durmadım"



Bu şu anlama da gelmezdi, bilgilerimi, tecrübelerimi paylaşmayacağım. Günü geldi hain darbe teşebbüsü çıktığında arkama bakmadan üstüme düşeni yaptım. Bazen de temel hak ve özgürlüklerle ilgili haksızlıkları gördüğümde düşüncelerimi paylaşmaktan da geri kalmadım.

Seçimlerin erkenden yapılacağının anlaşılması üzerine Temel Karamollaoğlu'nun ismimi zikretmesi benim dışımda gelişmiştir. Benim organize ettiğim bir süreç değildir. Benim siyaset tecrübe ve anlayışıma güvenenlerin talebinden ortaya çıkmıştır. Ben de geniş bir mütabakat olursa üstüme düşeni yapmaktan çekinmeyeceğimi söylemişimdir.

"Adaylığım söz konusu değildir"



Toplumun büyük bir kesiminden böyle bir talep olursa kaçınmayacağımı belirtmişimdir. Temel Bey'in çabalarını takdirle karşılıyorum. Temel Bey'in çabaları sonrası geniş bir mütabakat olmadığı ortaya çıkmamıştır.

Bu nedenle adaylığım söz konusu değildir. Tarih karşısında vicdanen sorumluyum. Hakkımda söylenen bir çok şeylerle ilgili çok konuşmak istemiyorum.

"Kimseyle şahsi meselem yok"



Kimseyle herhangi bir şahsi meselem yok, sıkıntım da yok. Sadece politikalar ve gelecek vizyonu ile ilgileniyorum. Benimle ilgili zaman zaman saygısızlık boyutuna ulaşan açıklamalarına şunu söylüyorum.

Benimle ilgili sözlerini avuçlarının aralarına başlarını alarak bir mukayese etsinler. Tavsiyem, uyarım daha yapıcı bir şekilde kampanya yürütülmeli. Türkiye'nin geleceği, hukukun üstünlüğünden, kuvvetler ayrılığının gerçekleşmesinden, liyakat, şeffaflık ve hesap verilebilirlik üzerinden geçiyor."