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Abdullah Gül açıkladı: Aday olmayacağım

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24 Haziran'daki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmadığını açıkladı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 13:39
Abdullah Gül açıkladı: Aday olmayacağım

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Adaylığımla ilgili bir süreç söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

24 Haziran erken seçimlerinde aday olacağı konuşulan ve bu nedenle tepki çeken Abdulah Gül, bugün basın toplantısı düzenleyeceğini açıklamıştı.

Gül, düzenlediği basın toplantısında 24 Haziran seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 13:39
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