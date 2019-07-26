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Abdullah Durak: “Şimdi 3 büyüklerden puan almayanı dövüyorlar”

Çaykur Rizespor’un kaptanı Abdullah Durak, eskiden 3 büyüklerden puan almanın hayal olduğunu belirterek, “Şimdi almayanı dövüyorlar” dedi.

26 Temmuz 2019 Cuma 13:21
Abdullah Durak: “Şimdi 3 büyüklerden puan almayanı dövüyorlar”

Çaykur Rizespor’un kaptanı Abdullah Durak, eskiden 3 büyüklerden puan almanın hayal olduğunu belirterek, “Şimdi almayanı dövüyorlar” dedi.


Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, yeni sezon kamp çalışmalarını Bolu’da sürdürüyor. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde çalışan yeşil-mavili ekip, sabah antrenmanında ısınma, düz koşu ve pas çalışması gerçekleştirdi.


Antrenmanda takımdan ayrı çalışan kaptan Abdullah Durak, kamp süreceğini değerlendirerek, “Çalışmalar her kamp gibi yorucu geçiyor. Biz biraz daha ağır çalışıyoruz lige iyi başlamak için. İnşallah bu çalışmaların meyvelerini ve yorulmanın karşılığını da alırız. Takımımız şu anda iyi durumda. Gelen transferlerle daha iyi de olacak. Uyumumuz gayet iyi. Biraz sıkıcı yorucu geçiyor ama inşallah lige iyi başlamak için özellikle ilk 4 hafta çok önemli. En iyi şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Gelecek olan takviyelerle daha iyi duruma geleceğiz” dedi.


Ligde hedeflerinin üst sıralara oynamak olduğunu ve kaliteli transferlerle UEFA’ya kadar çıkabileceklerini söyleyen Durak, transfer sezonunun yavaş geçtiğini ifade etti. Durak, “Geçen seneye göre transfer sezonu yavaş geçiyor. Onun sebebi de tabii ki ekonomik sebepler. Her takımda bunun avantaları ve dezavantajları olacak. Biz de bunu kendimize avantaj olarak çevirmeye çalışacağız. Bu gelen transferlerin kalitesi çok önemli. İnşallah iyi arkadaşlar gelir ve biz de başarılı oluruz” şeklinde konuştu.


Durak, son olarak Süper Lig’de büyük takımların düşüşe geçtiğini belirterek, “Ben uzun süre Süper Lig’de oynadım. Eskiden kolay değildi Beşiktaş’a, Galatasaray’a, Fenerbahçe’ye gidip puan almak. Puan bile hayaldi. Şimdi almayanı dövüyorlar neredeyse. O yüzden 3 büyüklerde düşüş var. Sebebi de galiba mali olarak etkili oldu. Bence Anadolu takımları da gelişti ama asıl neden 3 büyüklerdeki düşüşler” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 13:21
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