Abdullah Çiftçi'den olay savaş yorumu

Stratejist Abdullah Çiftçi, Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

Stratejist Abdullah Çiftçi, Akdeniz’deki gerilimin savaş ile sonuçlanmayacağını söyleyerek bölgede aktif olmaya çalışan ülkelerin çatışacak durumda olmadığını söyledi.

CNN Türk’te yayınlanan Akıl Çemberi programında konuşan Abdullah Çiftçi, “Fransa, gelip Türkiye ile buraya gelip savaş çıkaracağını düşünmüyorum. ABD’nin başı Çin ile dertte, koronavirüs ile bu kış daha da başı ağrıyacak. İngiltere’de Türkiye ile çatışmaya girmez. AB’den zaten ayrıldılar. Farklı konsept peşindeler. Çin ile de ilişkilerimiz iyi. Burada savaşacak bir ülke görmüyorum. Eğer Fransa savaşırsa bütün Afrika’yı kaybeder. Türkiye bu strateji ile kozunu iyi oynuyor. Türkiye geri adım atmayacak. Bu iş herkesin çözümü ile yapılacak anlaşma ile son bulur” dedi.