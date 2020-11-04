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Gündem Abdullah Çiftçi uyardı: Büyük olaylar meydana gelebilir
Gündem

Abdullah Çiftçi uyardı: Büyük olaylar meydana gelebilir

Stratejist Abdullah Çiftçi, ABD'deki seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 09:57:00 -
Abdullah Çiftçi uyardı: Büyük olaylar meydana gelebilir

Stratejist Abdullah Çiftçi, CNN Türk'te yaptığı açıklamalarda 2021'in çok zor geçeceğini söyledi.

Abdullah Çiftçi, 2021'de büyük olayların yaşanacağını ve ABD'de George Floyd protestolarına benzer olayların meydana gelebileceğini belirtti.

Çiftçi yaptığı açıklamada "Kurgulanmış bir senaryo var. 2021 dünya genelinde asayişe dikkat yılı. Her devlet vatandaşına bakmak zorunda. Küreselizm tartışmaları başlayacak. ABD'de her eyalette arkadaşımız var. Büyük bir sıkıntı bekliyor. Büyük olaylar yaşanabilir" dedi.

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Yorumlar

Yavuz 1517

Olayların en büyüğü TÜRKİYE de zillet ittifakında olacak. Her parti kendi içinde birbirini yiyecek. VER COŞKUYU VER COŞKUYU.
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