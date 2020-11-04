Abdullah Çiftçi uyardı: Büyük olaylar meydana gelebilir
Stratejist Abdullah Çiftçi, ABD'deki seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede çarpıcı açıklamalar yaptı.
Stratejist Abdullah Çiftçi, CNN Türk'te yaptığı açıklamalarda 2021'in çok zor geçeceğini söyledi.
Abdullah Çiftçi, 2021'de büyük olayların yaşanacağını ve ABD'de George Floyd protestolarına benzer olayların meydana gelebileceğini belirtti.
Çiftçi yaptığı açıklamada "Kurgulanmış bir senaryo var. 2021 dünya genelinde asayişe dikkat yılı. Her devlet vatandaşına bakmak zorunda. Küreselizm tartışmaları başlayacak. ABD'de her eyalette arkadaşımız var. Büyük bir sıkıntı bekliyor. Büyük olaylar yaşanabilir" dedi.