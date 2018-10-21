AĞAÇ AŞ
0553 313 94 23

Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı'dan Susurluk açıklaması! 'Hangi örgütün parmağı varsa...'

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, 3 Kasım 1996 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın kızı, yazar Gökçen Çatlı, '2'nci Kayseri Kitap Fuarı'nda 'Babam Çatlı' kitabını okurlar için imzaladı. Gökçen Çatlı, "21 yıldır suikastın aydınlığa kavuşmasını bekliyoruz. Zannediyorum; bundan sonra her kimler, hangi örgüt, babamın suikastında parmağı varsa ortaya çıkacak" dedi.

21 Ekim 2018 Pazar 17:32
Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı'dan Susurluk açıklaması! 'Hangi örgütün parmağı varsa...'

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli olaylarından birisi olan 'Susurluk olayı'nda hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı, önemli açıklamalarda bulundu.

Susurluk'ta 3 Kasım 1996'da meydana gelen kazada yaşamını yitiren Abdullah Çatlı'nın kızı, yazar Gökçen Çatlı, '2'nci Kayseri Kitap Fuarı'na katıldı. Okurlarıyla buluşan Gökçen Çatlı, 'Babam Çatlı' kitabını imzaladı. DHA muhabirine açıklamalarda bulunan Çatlı, "Babam 1996'da bir suikasta uğradı. Bu meselenin aydınlanması gerekir. 21 yıldır biz bu suikastın aydınlığa kavuşmasını bekliyoruz. Sükunetle devletimizinden suikastla ilgili bir yol kat edilmesini bekliyoruz. Devleti hiçbir şekilde zora sokmadan uygun zamanı beklemek gerekiyor. Ben zannediyorum, bundan sonra her kimler, hangi örgüt, babamın suikastında parmağı varsa ortaya çıkacaktır. Türkiye'nin karanlık bir döneminde birçok suikastın arkasında belli örgütler var. Babamın ölümünde olduğu gibi BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve adı gizli olan bazı kişileri öldürenlerin belli bir merkezden çıktığı görülüyor. Çünkü yapılan suikastlar maalesef aynı dokuya sahip. Ben, bu konuda devletime güveniyorum. Bu suikastın aydınlanacağını düşünüyorum" diye konuştu. 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 17:32
  1. Gökçen Çatlı
  2. Abdullah Çatlı
  3. Susurluk Olayı
  4. açıklama
  5. 2'nci Kayseri Kitap Fuarı

YORUM YAZ

  • recairecai23 dk önce
    keske elbisen okadar dekolte olmasaydi gökcen abla.... biz bakmayiz edepden, ama piyasada edepsizi var haysiyetsizi var, sizi gözleriyle yercesine bakar.
  • fatih ersoyfatih ersoy27 dk önce
    (Editörden: Bu yorumdan başka bize ulaşan hiç bir yorumunuz yoktur. Bazen yorum yazılsa da sistemimize düşmediği zamanlar oluyor. Lütfen tekrar yazınız. Teşekkür eder, saygılar sunarız...)
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Çocuğunuzla inatlaşmayın
  1. Çocuğunuzla inatlaşmayın
  2. Üniversite öğrencisi korkunç şekilde..
  3. Madeni eşyaları temizlerken...
  4. Kaşıkçı'nın nişanlısıyla ilgili flaş..
  5. Kazağınızı buzluğa koyarsanız...
  6. Bebeğin gözünün çapaklanması normal
  7. Kabus dönüyor! Meksika'da alarm verildi
  8. İsim koyarken dikkatli olun
  9. Suudi Bakandan pişkin açıklama! 'Cemal..
  10. Kanser tedavisinde namaz yardımcı oluyor
  11. Siyah noktalar için çözüm: Yumurta!
  12. Samsun'da işçiler 6'ncı kez protesto..
  13. İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli..
  14. Tırnaklarınızı uzatmayın
  15. Park halindeki aracı düz kontak..
  16. Klasik otomobillerle 3 bin yıllık..
  17. İsrail'e soğuk duş! Anlaşmalar iptal..
  18. Golfte ödüller sahiplerini buldu
  19. Kadınlar hedefte!
  20. Şişli'de korkunç olay! 6 katlı..
KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
İşsizlik maaşı alma şartı?
İşsizlik maaşı alma şartı?
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

Günün Karikatürü

21 Ekim 2018
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?