Anlattığın doğruysa neden o gün istifa etmediniz? Davutoğlu saflarından Erdoğan’a saldırı!

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

AK Parti eski Milletvekili Abdullah Başçı, İstanbul’da gazetecilerle bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu’nun ayrılış sürecine ilişkin iddialarda bulunan Başçı, “yolsuzluklar” nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Davutoğlu’nun telefonda kavga ettiğini ve bu kavganın ardından ise “Pelikan” yapılanmasının kurulduğunu iddia etti.

“Erdoğan bizi asla hedef alamaz” iddiasında bulundu

“Ahmet Davutoğlu başbakanlığı döneminde yolsuzlukların had safhaya ulaştığını söyleyerek buna müdahale etmek istedi. Şeffaflık yasası çıkardı. O zaman da Davutoğlu, ‘Arkadaşlar partinin içinde yolsuzluk almış başını gidiyor. Bunu partiden kazıyacağım. Şeffaflık yasası ile herkes hesap verecek. Her yıl başı her milletvekili mal beyanında bulunacak. Malı manasız şekilde artanı hesaba çekeceğim’ demişti.” diyen Abdullah Başçı, o dönem hem AK Partili milletvekillerinin ve hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Davutoğlu’nu hedef aldığını iddia etti. Başçı, “Çıkıyor ‘Bay Kemal’ diyor. Çıkıyor Akşener’e, ‘Gelin hanım bunlar iyi günlerin’ diyor. Ama bakın Davutoğlu’na tek kelime edemiyor. Edemez. Edeceği zaman misliyle karşılığını alacağını bilir. Bu yüzden Erdoğan asla bizi hedef alamaz” dedi.

Gelecek Partisi adına konuşan Başçı'nın, Erdoğan'ı korkaklıkla suçlarken, partisinin genel başkanı Davutoğlu'nun ise Osman Kavala üzerinden Türkiye’nin içişlerine burnunu sokan 10 büyükelçiye posta konulmasını "sokak ağzı ile konuşuyor" eleştirisi getirilmesi ve cumhurbaşkanının ‘kavgacı’ olarak tanımlanması hırs uğruna AK Parti'den ayrılan isimlerin düştükleri çelişkiler yumağını bir kez daha gözler önüne serdi.

“Abdullah Başçı, eğer dediğiniz doğruysa o anda niye istifa etmediniz?”

Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlık döneminde, AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı Davutoğlu’nun etrafındaki bazı kişilerin “terbiyesizce” ifadeler kullandığını unutan Abdullah Başçı’nın sözlerini okuyanlar “Söylediğin doğru ise, milletten yana bir yasa çıkarmak istediğinizde, Erdoğan ‘Yok partililer yolsuzluk yapsınlar, biz onu önlemeyelim’ dedi ise, o anda niye istifa etmediniz?” sorusunu kendisine yönelttiler.

“Erdoğan konuşursa kaçacak delik ararlar”

Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan gibi isimlerin yakın tarihe kadar Erdoğan’ın emri altında çalışan siyasiler olması açısından, Cumhurbaşkanının kendilerini sık sık muhatap almadığı Ankara kulislerinde belirtiliyor. Bu tavrı istismar edilmesinin sürdürülmesinin yanlışlığına dikkat çeken AK Partili kaynaklar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu’nun görevde olduğu dönemlere ilişkin konuşursa, Ahmet Davutoğlu ve etrafındaki isimler kaçacak delik ararlar.” yorumunu yaptılar.