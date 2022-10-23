Abdullah Avcı'ya beklenmedik soru!
Trabzonspor-Sivasspor karşılaşması sonrası teknik direktör Abdullah Avcı'ya beklenmedik bir soru soruldu.
Süper Lig'de Kasımpaşa ve Beşiktaş beraberliklerinin ardından bordo-mavililer sahasında Sivasspor'u mağlup etmesini bildi. Karadeniz temsilcisi, mücadeleyi 1-0 kazanırken tek gol Marek Hamsik'ten geldi.
Karşılaşmanın ardından teknik direktör Abdullah Avcı'ya hiç beklemediği bir soru soruldu. 61saat.com'dan Ali Savaş, tecrübeli hocaya "Takımın yeni otobüsü hayırlı olsun. Yeni otobüsü nasıl buldunuz?" diye sordu. Maçla ilgili soru bekleyen Abdullah Avcı böyle bir soru gelince şaşkınlığını gizleyemedi.
Karadeniz devini taşıyan otobüs değişti
Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğun görsellerinin bulunduğu yeni takım otobüsüyle ilk defa stada gelindi. Taraftarlar, teknik direktör Avcı, yardımcıları ve futbolcuları taşıyan yeni otobüsü beğendiler. Şampiyonluktan izler taşıyan otobüsün fotoğraflarını çektiler.