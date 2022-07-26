Abdullah Avcı'nın sözleri büyük tepki çekmişti... Kulüpten açıklama geldi

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor , hazırlık maçında Empoli ile karşı karşıya geldi. Bordo-Mavili ekip mücadeleyi 1-0 kaybederken teknik direktör Abdullah Avcı'nın futbolcusu Dorukhan Toköz'e yaptığı uyarı Eskişehirspor'un tepkisini çekti.

Mücadelenin 2. yarısında tecrübeli teknik adamın Dorukhan Toköz'e söylediği, "Doruk. Bırak orayı. Yusuf içeri giriyor az önce de aynısı oldu. Dün dedim size. Arka üçlüyü bozma, önünde Yusuf var, kaç kere söyledim. Eskişehirspor'da oynamıyorsun ki..." sözleri canlı yayına yansıdı.

Bunun üzerine Eskişehirspor, sosyal medya hesabından Abdullah Avcı'nın ifadelerine tepki gösterirken, "O forma kutsaldır nasip olmaz herkese!" ve "Anadolu’da futbol devrimini başlatan kulübümüzün kutsal formasına dil uzatan Abdullah Avcı’yı camiamız ve şehrimiz adına kınıyoruz." ifadelerinin yer aldığı paylaşımlar yapıldı.