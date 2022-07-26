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Spor Abdullah Avcı'nın sözleri büyük tepki çekmişti... Kulüpten açıklama geldi
Spor

Abdullah Avcı'nın sözleri büyük tepki çekmişti... Kulüpten açıklama geldi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın dün oynanan müsabakada futbolcusu Dorukhan Toköz'e, "Eskişehirspor'da oynamıyorsun" diye bağırması başta Anadolu kulüpleri olmak üzere çok sayıda kesimin tepkisini çekti. Eskişehirspor'dan Avcı'nın sözlerine dair açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 08:36:00 -
Abdullah Avcı'nın sözleri büyük tepki çekmişti... Kulüpten açıklama geldi

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor , hazırlık maçında Empoli ile karşı karşıya geldi. Bordo-Mavili ekip mücadeleyi 1-0 kaybederken teknik direktör Abdullah Avcı'nın futbolcusu Dorukhan Toköz'e yaptığı uyarı Eskişehirspor'un tepkisini çekti.

Mücadelenin 2. yarısında tecrübeli teknik adamın Dorukhan Toköz'e söylediği, "Doruk. Bırak orayı. Yusuf içeri giriyor az önce de aynısı oldu. Dün dedim size. Arka üçlüyü bozma, önünde Yusuf var, kaç kere söyledim. Eskişehirspor'da oynamıyorsun ki..." sözleri canlı yayına yansıdı.

Bunun üzerine Eskişehirspor, sosyal medya hesabından Abdullah Avcı'nın ifadelerine tepki gösterirken, "O forma kutsaldır nasip olmaz herkese!" ve "Anadolu’da futbol devrimini başlatan kulübümüzün kutsal formasına dil uzatan Abdullah Avcı’yı camiamız ve şehrimiz adına kınıyoruz." ifadelerinin yer aldığı paylaşımlar yapıldı.

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Yorumlar

ozi

Hadi ya kutsalmış borç ödemeye gelince kutsal değil neden battınız borçtan nerde kaldı değerleriniz şimdi kutsalsın he önce lafyapmayı bırakın avcı kulup olarak tarbzonspor büyük demek istedi tabiki sizden daha iyi bir yer sıralama olarak dedi bir barca ile ts birmi orası barca demi ayagını onagöre atacaksın bu hemen başka yöne cekin

Kulu

A.Avcı Trabzonspordaki sistemi konu ediyor...bu takımdaki yerine dikkat çekerek Eskişehir de oynadığın pozisyonda değilsin demek istiyor!!!
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