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Spor Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması
Spor

Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması

Trabzonspor'un deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı 2-3 oyuncu için transfer çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 22:10:00 -
Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması

Trabzonspor Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası teknik direktör Abdullah Avcı maçı değerlendirdi ve transfer çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.

Avcı'nın açıklamaları şöyle:

"Hatayspor'a burada Antalyaspor farklı yenildikten sonra oyun anlayışının değiştiğini net bir şekilde biliyorduk. Buna karşılık Antalyaspor, puan ve puanlar aldı. Biz de bunu bilerek oynadık."

"10 kişi kalınca duygular işe giriyor"

"Bu tür oyunları açman için gol bulman gerekiyor. Penaltıyı kaçırmamız rakibin direncini artırdı. 10 kişi kalınca duygular işe giriyor. Oyuncularımız sonuna kadar mücadele ettiler çevirmek için. Penaltıyı kaçırmasak daha farklı bir oyun olacaktı."

"Trabzon bir puanla yetinmez"

"Trabzonspor bir puanla yetinmez. Döndükten sonra daha iyi çalışacağız ve evimizdeki maçı alarak devam edeceğiz."

"2-3 oyuncu için transfer..."

"Trabzonspor hedefe giderken oyuncu kalitesini yükseltmek ve rekabeti sağlaması gerekiyor. Hem Trabzonspor kulübü ve maliyetine uygun oyuncuları almak için çalışıyoruz. Berat, bu oyuncu özelliklerine uygun. Ön tarafa 2-3 oyuncu için çalışmalarımız devam ediyor."

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