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Abdullah Avcı'dan istifa açıklaması!

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, 4-1 kaybedilen Trabzonspor maçının ardından istifa sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

29 Eylül 2019 Pazar 22:36
Abdullah Avcı'dan istifa açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor maçı sonrası konuştu. İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları...

"Radikal bir karar alacak mısınız?" sorusuna "Ne ile ilgili bir karar?" diyerek yanıt veren Abdullah Avcı, "6 maç evet, genel durum Beşiktaş adına, benim mesleki durumum adına yaşamadığımız bir süreç. 3 deplasman 10 gol, her geriye düşene kadar olan oyunda denge var. Geriye düşünce kırılgan bir yapımız var. Büyük takım refleksi göstermemiz lazım. Kendi kalemize attığımız bir gol ve kırılgan bir yapı. Alışık olmadığımız bir süreci yaşıyoruz. Bunun altından çalışarak, mücadele ederek, kafamızı kaldırarak çıkacağız. Esas olan Beşiktaş'tır. Beşiktaş'ın kafasını kaldırdığında yaptıklarıdır. Ziinsel bir yorgunluk var. Bir şeye tepki veremiyoruz, niye böyle bir kırılgan bir yapı var bakacağız." dedi.

Fikret Orman'ın istifasına ilişkin açıklama

Başkan Fikret Orman'ın görevi bırakma kararının takımı etkileyip etkilemediği üzerine gelen soru üzerine Abdullah Avcı "Futbol takımlarının bir yönetimsel, bir de sahanın içi var. Başkanımız Fikret Orman, bu kulübe önemli hizmetler yapmıştır. Böyle bir karar almıştır. Yönetimin aldığı bir karardır. Biz sahanın içinde takımı nasıl düzeltiriz diye çalışacağız. Bu olumsuz havayı da oyuncularla iletişim kurarak yukarı çekmeye çalışıyoruz. 3 tane gol yediğimiz, öne geçmeden, mağlup duruma düştüğümüz bir maçta da yaşadık. Beşiktaş büyük bir camiadır. Yönetimsel olarak buna benzer durumları yaşamıştır. Bu durumu çözeceklerdir." diye konuştu.

Avcı'dan istifa sorusuna cevap

Basın toplantısında "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu yanıt veren Abdullah Avcı "Ben bir oyun kültürü oluşturmaya çalışıyorum. Beşiktaş daha önce de zor durumdan kafasını kaldırmıştır. Yine öyle olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın isteniyor

Beşiktaş taraftarı geçtiğimiz hafta oynana Başakşehir maçının ardından 'Sergen Yalçın oley' tezahüratları yapmıştı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda da Yeni Malatyaspor teknik direktörü kötü gidişi durduracak isim olarak öne çıkıyor

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 22:36
  1. Trabzon
  2. Malatya
  3. Abdullah Avcı
  4. Beşiktaş

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