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Spor Abdullah Avcı'dan Abdülkadir Ömür açıklaması
Spor

Abdullah Avcı'dan Abdülkadir Ömür açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçının ardından sakatlanan Abdülkadir Ömür hakkında yaptığı açıklamada şimdilik önemli bir sorunun olmadığını ancak ilerleyen günlerde tam olarak neyinin olduğunun ortaya çıkacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 05:44:00 -
Abdullah Avcı'dan Abdülkadir Ömür açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçının sakatlık yaşayan ve oyundan çıkan Milli oyuncu Abdülkadir Ömür'ün durumu hakkında açıklama yaptı.

"Her oyuncu değerli, Abdülkadir Ömür daha değerli"

Abdullah Avcı, "Her oyuncu değerli, Abdülkadir Ömür daha değerli. Bizim takımımız ve milli takımımız için çok önemli bir isim. Doktordan dizinde ve çapraz bağlarında sorun olmadığı bilgisini aldık. Önümüzdeki günlerde net bir sonuç ortaya çıkar. Çok verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Her seferinde üzerine koyan bir takım var. Hazırlık maçı da olsa kazanmak önemli. Trabzonspor'un genetiğinde zaten bu var. İyi bir takım olma yolunda önemli adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

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