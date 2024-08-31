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Spor Abdullah Avcı yolcu! İşte Trabzonspor'da iki aday
Spor

Abdullah Avcı yolcu! İşte Trabzonspor'da iki aday

Yeniakit Publisher
2024-08-31 10:13:00 -
Abdullah Avcı yolcu! İşte Trabzonspor'da iki aday

Trabzonspor'da Abdullah Avcı döneminin sona ermesiyle birlikte 2 isim üzerinde görüşler ortaya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi’nden Rapid Wien mağlubiyetleriyle elenen Bordo-Mavililer, Konferans Ligi’ne de kalamadı. Tarihinin en pahalı kadrolarından birine sahip olmasına rağmen Avrupa’da mücadele edemeyecek Trabzonspor’da, fatura Abdullah Avcı’ya kesildi.

Bordo-Mavili kulüpteki 2. dönemine geçen sezon Bjelica’nın ardından başlayan ve 12 Ekim 2023’te imzayı atan Avcı ile fesih görüşmeleri başladı. Tecrübeli çalıştırıcının bugüne kadarki hak edişlerini mi yoksa sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunduğu için tazminat mı isteyeceği henüz net değil.

Abdullah Avcı sonrası Trabzonspor’da yine yerli bir teknik adamı göreve getirme fikri ağır basıyor. Yönetimin bir bölümü Şenol Güneş ismi üzerinde uzlaşırken, diğer kesim Fatih Tekke’yi istiyor.

Son olarak Beşiktaş’ı çalıştıran Güneş boşta ve uzun süredir de Trabzon’da. Fatih Tekke ise Alanyaspor’un başında ve Güney ekibiyle sezon sonuna kadar kontratı bulunuyor.

İddia edildiği gibi Tekke’nin sözleşmesinde “Trabzonspor isterse, serbest kalır” şeklinde bir madde yok. Dolayısıyla Trabzonspor Yönetimi yeni hoca olarak Fatih Tekke yönünde bir karar alırsa, Alanyaspor cephesinin buna izin vermesi gerekiyor.

Pazar günü oynanacak Eyüpspor maçı öncesinde teknik adam konusunun netleşmesi şimdilik zor gözüküyor. Hoca işi milli araya bırakılırsa, yarınki lig mücadelesinde takımın başında yardımcı hocalardan İhsan Derelioğlu’nun yer alması bekleniyor.

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