THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Abdullah Avcı: VAR'a bu kadar itiraz edilen başka bir ülke görmedim

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, beraberlikle sonuçlanan Bursaspor maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 01:48
Abdullah Avcı: VAR'a bu kadar itiraz edilen başka bir ülke görmedim

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde;

Çok parçalı bir oyun oldu. Ligin yaşlı takımlarından birisiyiz. Bursaspor ise en genç takımlarından birisi. Çok arzulu oynadılar. Oyun organizasyonu bizim için çok değerlidir. İlk yarıyı mağlup kapatabilirdik. İkinci yarıda daha dengeli oynayıp topa sahip olduk. Etkin gibi gözüktük ama beni çok tatmin etmedi. Oyun organizasyonunda doğru değildik. Bizden daha fazla kilometre yaptılar. Geçen hafta 70 dakika, bu hafta 65 dakika top oyunda kaldı. Bunlar değerlidir. Kazanabilirdik, kaybedebilirdik. Zor bir deplasmandı. Rakibi tebrik ediyorum. Deplasmanda puan puandır. Neden doğru yerlerde duramadık buna çalışacağız. Bursa'dan alınmış puan değerlidir.

''BAŞKA BİR YERDE YOK...''

VAR'a destek olmamız lazım. Onların golü VAR ile iptal oldu, biz penaltıyı VAR ile aldık. Oyuncuların VAR'a bu kadar itiraz etmesine gerek yok. Verilmiş bir kural var. VAR'a bu kadar itiraz edilen başka bir ülke görmedim.

(Sporx)

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 01:48
  1. Abdullah Avcı
  2. Medipol Başakşehir
  3. Bursaspor
  4. Var sistemi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdullah Avcı: VAR'a bu kadar itiraz edilen başka bir ülke görmedim
    1. Abdullah Avcı: VAR'a bu kadar itiraz..
    2. 28 Şubat'ın medya 'maymun'u Ertuğrul..
    3. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    4. Bursaspor'dan beraberlik serisi!..
    5. Çavuşoğlu: Sadece Venezuela ile değil...
    6. Ankaragücü 3 puanı tek golle aldı!
    7. 'Beynamaz' Gürsel Tekin'den 'Cuma..
    8. KKTC Yunan gemisine el koydu
    9. Husiler yine Suudi Arabistan'a saldırdı
    10. Aksaray'da trafik kazası: 2 kişi..
    11. Ev sahibi kadını öldürüp kaçan cani,..
    12. İETT'den müjde: Bugün ulaşım yüzde 50..
    13. TSK'dan seferberlik tatbikatı!
    14. İsrailli aktivistler Gazze’ye destek..
    15. Trump kasırgazedelerle dalga geçti: En..
    16. Ormanda gördüğü yılanı sevmek..
    17. ABD'de düşen küçük uçak, 2 kişiye..
    18. Yusuf el-Karadavi: İslam barış dinidir..
    19. Geleceğin kahramanları, asker..
    20. Anneye bağımlı çocuklarda okul korkusu
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı
    AK Parti İzmir adayını buldu!
    AK Parti İzmir adayını buldu!

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2018
    İtirafçı kedicik Adnan'ın sapıklıklarını anlattı!
    İtirafçı kedicik Adnan'ın sapıklıklarını anlattı!
    ABD'den Çin'e S-400 yaptırımı! "Türkiye için zaman harcıyoruz"
    ABD'den Çin'e S-400 yaptırımı! "Türkiye için zaman harcıyoruz"