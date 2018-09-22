Abdullah Avcı: VAR'a bu kadar itiraz edilen başka bir ülke görmedim

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde;

Çok parçalı bir oyun oldu. Ligin yaşlı takımlarından birisiyiz. Bursaspor ise en genç takımlarından birisi. Çok arzulu oynadılar. Oyun organizasyonu bizim için çok değerlidir. İlk yarıyı mağlup kapatabilirdik. İkinci yarıda daha dengeli oynayıp topa sahip olduk. Etkin gibi gözüktük ama beni çok tatmin etmedi. Oyun organizasyonunda doğru değildik. Bizden daha fazla kilometre yaptılar. Geçen hafta 70 dakika, bu hafta 65 dakika top oyunda kaldı. Bunlar değerlidir. Kazanabilirdik, kaybedebilirdik. Zor bir deplasmandı. Rakibi tebrik ediyorum. Deplasmanda puan puandır. Neden doğru yerlerde duramadık buna çalışacağız. Bursa'dan alınmış puan değerlidir.

''BAŞKA BİR YERDE YOK...''

VAR'a destek olmamız lazım. Onların golü VAR ile iptal oldu, biz penaltıyı VAR ile aldık. Oyuncuların VAR'a bu kadar itiraz etmesine gerek yok. Verilmiş bir kural var. VAR'a bu kadar itiraz edilen başka bir ülke görmedim.

(Sporx)