Abdullah Avcı transfer için düğmeye bastı!

Ligde şampiyonluğa koşan ve gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ta kiralık oynayan orta saha Can Bozdoğan için Schalke'nin kapısını çaldı. Bu görüşmede sürpriz bir gelişme yaşandı. Alman ekibi, İngiliz kulübü Norwich'e kiraladığı Ozan Kabak'ı Trabzonspor'a önerdi.

Abdullah Avcı, Ozan Kabak'ı telefonla aradı

Bu gelişme üzerine Trabzonspor'da Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'a da 22 yaşındaki stoperle görüşme yetkisi verildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, hemen Ozan ile temasa geçerek Trabzon'a gelmesini istedi.

Bild gazetesi, Schalke'nin 2024'e kadar sözleşmesi olan genç savunmacıyı 8-9 milyon euro'ya satmak istediğini okuyucularına duyurdu ancak Fırtına kiralamayı planlıyor. Yönetim kısa sürede bu işi çözmeyi hedefliyor.

4 takımda forma giydi

2019'da Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan, 6 ay sonra 15 milyon euro karşılığında Schalke'ye imza atmıştı. Geçen sezonun ikinci yarısını Liverpool'da kiralık geçiren mili oyuncu, bu sezon ise Norwich'te 13 maçta oynadı.

Norwich'in, Kabak'ın 20 maça çıkması halinde 13 milyon euro'luk satın alma maddesine sahip olduğu ancak oyuncunun sakatlığından dolayı bu sayıya ulaşamadığı açıklandı.

Şu anda sakat

Türkiye-İtalya hazırlık maçında adalesinden sakatlanan Ozan Kabak, "Bir süre sahalarda olamayacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler" demişti.

22 yaşındaki futbolcu milli formayı 15 kez terletti.