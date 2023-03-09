Abdullah Avcı sonrası Trabzonspor bu haberle yıkılacak! Şok etti...

Sezon başında Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon'un gündemine gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas'a bir takım daha talip oldu.

Trabzonspor'un parlayan yıldızı Anastasios Bakasetas, Avrupa kulüplerinin gözdesi durumunda.

Transfer dönemi bitmesine rağmen Yunan futbolcu için takımlar temaslarını kesmiyor.

Bakasetas yolcu

29 yaşındaki 10 numarayı kadrosuna katmayı planlayan ekiplerden biri de Wolfsburg…

Yunan basınında çıkan haberlere göre; Alman kulübü, Bakasetas için sezon sonunda bordo- mavililere resmi teklif yapacak ve oyuncuyu renklerine bağlamak için fedakârlıkta da bulunacak. Haber7'ye göre; Trabzonspor'la kontratı gelecek sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcu için Wolfsburg'un, bordo-mavili kulübe 6 milyon euroluk bir teklif ileteceği aktarıldı.

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Yıldız oyuncu, bordo-mavili takımdan yıllık 1.250.000 euro garanti ücret kazanıyor.

Bu sezon 33 maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki yıldız oyuncu, 11 gol ve 11 asist kaydetti.