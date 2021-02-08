Abdullah Avcı oyuncularını övdü

Abdullah Avcı, Trabzonspor'un Türk futbolu için önemli bir camia olduğunu söylerken takımın büyük bir enerji ile oynadığı ve seri devam ettiği sürece kasket takmaya devam edeceğini söyledi.

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda önemli bulundu.

Abdullah Avcı, şu ifadeleri kullandı:

Futbol bir organizasyon oyunu. Yönetimden şehrin bize verdiği enerjiye kadar her şey bir bütün. Trabzon şehri bizi çok seviyor ve o şehir her şeyi hak ediyor. Teknik kapasitesi yüksek oyuncular alıyoruz, pas oyunu oynatmak istiyoruz ama bu zeminde olmuyor. Doğru savunma hücum da başlatabiliyor. Uğurcan'ın bir kurtarışı dışında kalemizde önemli pozisyon vermedik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Ne çalışırsak onu yapmaya çalışıyoruz. Onlar kazandıkça ben kasketi takmaya devam edeceğim.

"Malatyaspor'un başında çok yetenekli bir hoca var. Önemli işler yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Bugün belki golden sonra baskı gördük ama Uğurcan'ın kurtardığı bir net pozisyon var onun dışında pozisyon yok. Takım halinde hareket edebiliyoruz."

"Ben maç maç bakıyorum, parçadan bütüne gidiyorum. Paket program değil, tek tek gideceğiz. Yarın Gaziantep maçı için antrenmanlara başlayacağız"