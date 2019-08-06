Abdullah Avcı onayladı! Beşiktaş'tan sürpriz sol bek hamlesi
Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Yunan ekibi Olympiakos’ta top koşturan Konstantinos Tsimikas için harekete geçti.06 Ağustos 2019 Salı 11:24
Timsah’ın bu oyuncu için 10 milyon lira ve bir futbolcu istemesi, Kartal’ın ise sadece “6 milyon lira verebiliriz” demesi üzerine görüşmeler tıkanmıştı.
Sürpriz sol bek
Siyah-Beyazlılar’ın Fenerbahçe’nin de devreye girdiği Umut’un transferi için uğraşırken sürpriz bir ismi gündemine aldığı ortaya çıktı. Yunan basınının iddiasına göre Beşiktaş, Olympiakos’un sol beki Konstantinos Tsimikas için kiralama teklifinde bulundu. 23 yaşındaki oyuncu geçen sezon Hollanda’da Willem II’de kiralık forma giymişti. Olympiakos’tan haber bekleyen Kartal’ın Flamengo’nun sol beki Miguel Trauco için de ısrarı sürüyor.
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