Abdullah Avcı İstanbul devinin başına mı geçiyor? Herkesi şok etti!

Trabzonspor'dan ayrılan Abdullah Avcı için yeni sezon öncesi flaş iddia! Başarılı çalıştırıcı Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu'nun ayrılması durumunda Başakşehir'in başına geçebilir! Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan deneyimli hoca, Başakşehir için Emre Belözoğlu sürecinin nasıl ilerleyeceğine göre kariyer planı yapacak ve yeniden kupa hayali kuracak!

Trabzonspor'da ilk kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Abdullah Avcı, Başakşehir ve Emre Belözoğlu'nun gidişatına göre kendi kariyerine yön verecek! Yeniden iddialı bir takım çalıştırmak isteyen ve tekrar lig şampiyonu olmayı hayal eden deneyimli hoca, yaz döneminde Başakşehir'e resmen imza atabilir.

Henüz teknik direktörlük kariyerinin başında olan Emre Belözoğlu, Başakşehir ile zirvenin uzağında kaldı ve Avrupa'da iyi işler de yapmasına rağmen sürpriz şekilde turnuvaya veda etti.

Önümüzdeki yaza doğru netleşecek olan kritik süreçte, Emre'nin yerine gelecek en büyük aday Abdullah Avcı konumunda. Akşam'a göre;

Uzun yıllar Başakşehir'i çalıştıran ve şampiyonluğu kıl payı ile kaçıran Abdullah Avcı, geri dönmesi halinde yarım kalan hikâyeyi tamamlamaya çalışacak ve kariyerine bir şampiyonluk daha eklemek isteyecek.

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