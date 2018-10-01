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Abdullah Avcı ile Adem Büyük arasında gerginlik!

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Medipol Başakşehir ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan müsabakanın devre arasında, Abdullah Avcı ve Adem Büyük arasında gerginlik yaşandı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 21:49
Abdullah Avcı ile Adem Büyük arasında gerginlik!

Süper Lig 7. haftasında Medipol Başakşehir ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Maçta Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Yeni Malatyasporlu Adem Büyük arasında tartışma yaşandı.

Karşılaşmada ilk yarı bitiminde Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı ile Evkur Yeni Malatyasporlu oyuncu Adem Büyük arasında tartışma yaşandı.

Sebebi bilinmeyen tartışmanın ardından iki takım futbolcuları ve teknik heyetin araya girmesiyle tansiyon düşürüldü.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 21:49
  1. Abdullah Avcı
  2. Başakşehir
  3. Yeni Malatyaspor

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