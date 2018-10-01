Abdullah Avcı ile Adem Büyük arasında gerginlik!

Süper Lig 7. haftasında Medipol Başakşehir ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Maçta Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Yeni Malatyasporlu Adem Büyük arasında tartışma yaşandı.



Karşılaşmada ilk yarı bitiminde Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı ile Evkur Yeni Malatyasporlu oyuncu Adem Büyük arasında tartışma yaşandı.



Sebebi bilinmeyen tartışmanın ardından iki takım futbolcuları ve teknik heyetin araya girmesiyle tansiyon düşürüldü.



