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Abdullah Avcı Beşiktaş'ta

- Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman:"Kontrat süresi 3 sene. Yönetim kurulumuzun görev süresi de 3 sene. Anlaşma zaten bitti, imzaları atacağız"- "Abdullah Avcı, Şenol (Güneş) hoca gelmeden önce de düşündüğümüz, takdir ettiğimiz bir spor adamı"- "Başakşehir, iyilik gördüğümüz bir camia. Onların hocasını ayartan bir pozisyona asla girmem. Onların işlemi bittikten sonra Göksel (Gümüşdağ) başkan ile konuştum ve müsadesini istedim. Ondan sonra Abdullah Avcı ile görüştüm. Yönetim kurulumuzda konuştuğumuz, üzerinde oy birliği ile karar verdiğimiz bir isimdi"

01 Haziran 2019 Cumartesi 00:25
Abdullah Avcı Beşiktaş'ta


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Medipol Başakşehir'den ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaştıklarını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun olağan genel kurulu için Ankara'da olan Orman, TRT Spor canlı yayınında yaptığı açıklamada, Abdullah Avcı ile ilgili, "Kontrat süresi 3 sene. Yönetim kurulumuzun görev süresi de 3 sene. Anlaşma zaten bitti, imzaları atacağız. Basına yapacağımız imza töreni bayramdan sonra olur. 10 Haziran gibi imza töreni düzenleriz. Resmi açıklamayı yarın yaparız." diye konuştu.

Abdullah Avcı'nın çok beğendikleri bir teknik adam olduğunu aktaran Orman, şunları kaydetti:

"Abdullah Avcı, Şenol (Güneş) hoca gelmeden önce de düşündüğümüz, takdir ettiğimiz bir spor adamı. Beşiktaş'a uygun olduğunu düşündüğümüz bir spor adamı. Futbol çok değişiyor. Bunun yanı sıra hocalık da değişiyor. Artık 30-35 yaşlarında çok başarılı hocalar var. Futbol sadece kadroyu yazıp, '4-4-2 veya 4-2-3-1 oynayacağız.' demek değil. Bunu biz de yaparız. Oyuncuları da yazabiliriz. Teknik direktörlük bu değil. Artık motivasyon ağırlıklı değil de sistem ağırlıklı gidiyor. Abdullah Avcı da bu akımın Türkiye'deki en büyük öncüsü. Çok beğendiğimiz bir hocaydı."

Fikret Orman, Abdullah Avcı ile görüşüp anlaşmalarının çok hızlı geliştiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Çok hızlı oldu. Başakşehir'in başkanı bizim çok yakın arkadaşımız. Göksel Gümüşdağ'a minnet borcumuz da var. Stadımız yokken bize kapılarını açtılar. Fikret Orman yönetiminin ilk şampiyonluğunda maçlarımızı orada oynadık. Başakşehir, iyilik gördüğümüz bir camia. Onların hocasını ayartan bir pozisyona asla girmem. Onların işlemi bittikten sonra Göksel başkan ile konuştum ve müsadesini istedim. Ondan sonra Abdullah Avcı ile görüştüm. Yönetim kurulumuzda konuştuğumuz, üzerinde oy birliği ile karar verdiğimiz bir isimdi. Onun için sonuca çabuk geldik. Zaten çok makuldü ve parayla alakalı aşırı talepleri olan biri değildi. Abdullah Avcı para konuşan bir insan değil ama Beşiktaş'ın standartları içinde bir kontrat vermeye çalıştık."


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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 00:25
  1. Abdullah Avcı
  2. Beşiktaş
  3. Fikret Orman
  4. Futbol
  5. Spor Toto Süper Lig
  6. SÜPERLİG

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