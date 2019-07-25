0553 313 94 23

Abdullah Avcı antrenmana damga vurdu!

Sezon hazırlıklarının ikinci bölümü için dün Avusturya'ya gelen Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarını devam ettirdi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:14
Abdullah Avcı antrenmana damga vurdu!

Teknik direktör Abdullah Avcı, 35 dereceyi bulan sıcağa rağmen oldukça yüksek tempolu bir antrenman programı uygularken, futbolcuların idmanın her bölümünde vücut değerleri ölçülerek sıcağa göre yükleme yapıldı.

Koşu çalışması ile başlayan idman, oldukça hareketli ve neşeli çalışmaların yer aldığı program ile devam etti. İkili gruplar halinde yere düşürmeden göğüste ve kafada top taşıma oyunları oldukça renkli görüntüler yaşanmasına sebep oldu. Antrenmanın ikinci bölümü ise pas organizasyonlarının yer aldığı 5'e 2, dar alan ve kontrol pas çalışmaları ile sona erdi.

Lens, Medel ve Orkan yoktu

Yüksek sıcakta ve tempolu yapılan idmanın sonunda futbolcular buz bidonlarına girerek serinledi.Bireysel antrenman yapan Orkan Çınar ve bağırsak problemi yaşayan Lens'in yanı sıra akşam idmanına yetişmesi beklenen Medel idmanda yer almadı.

Antrenman bitiminde futbolcular ve teknik direktör Abdullah Avcı, taraftarların fotoğraf çektirme isteğini kırmazken, bazı futbolcular golf arabasına binerek otele döndü.

Beşiktaş bu akşam TSİ 19:30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:14
  1. Teknik direktör Abdullah Avcı
  2. Beşiktaş
  3. antrenman

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehir merkezinde dolaşan büyükbaş hayvanlar trafikte tehlike oluşturuyor
    1. Şehir merkezinde dolaşan büyükbaş..
    2. Türkiye Fair Play Ödülleri'nin..
    3. Tehlikeli gerilim! Rusya'ya ait gemiye..
    4. İTO Başkanı Avdagiç: “Faizde indirim..
    5. "Tarsa’dan Tarsus’a Gözlükule, Bir..
    6. Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi hayatını..
    7. Bu çarşıdaki tüm esnaf kadın
    8. Bahçeli 'teşekkür-takdir-tebrik'..
    9. Atatürk Üniversitesi, spor..
    10. Putin talimatı verdi! Türkler'e vize..
    11. Mezoterapi bir çok soruna çözüm oluyor
    12. Tanıtımlarda devlet farkı
    13. "Rizespor için elimizden gelenin en..
    14. Yavru karacaya anne şefkati
    15. Milli Savunma Bakanlığında..
    16. Polis adayları zorlu eğitim sürecinden..
    17. Üst geçidin altından geçenlere uyarı
    18. Novartis ve Eczacıbaşı'dan iş birliği
    19. "Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlar için..
    20. Aliağa’nın altın çocuğu Doğan Egecan..
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı