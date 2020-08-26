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Gündem Abdullah Ağar’dan olay sözler! 'Bu ilan direk savaş sebebi'
Gündem

Abdullah Ağar’dan olay sözler! 'Bu ilan direk savaş sebebi'

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Yunanistan'in İyon denizine ilişkin açıklamasının savaş ilanı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 15:10:00 -
Abdullah Ağar’dan olay sözler! 'Bu ilan direk savaş sebebi'

Yunanistan, Ege ve Akdeniz’de tepki çeken faaliyetlerini devam ettiriyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İyon denizinde Yunan karasularını 12 mile çıkardıklarını duyurarak provoke edici bir hamleye imza attı.

Miçotakis, Mısır ile yapılan sözde anlaşmaya benzer deniz yetki sınırılandırması anlaşması yapacaklarını iddia etti.

Miçotakis yaptığı açıklamada, ‘Yunanistan’ın karasularını altı milden Batı’ya doğru genişlettiğini duyuruyorum! Yunanistan büyüyor. Başkaları söyledi ama biz uygulamaya koyduk. Deniz bölgesinde böyle ilerliyoruz. Özellikle İyon’da su uzantısında Tainaros’a...' diyerek skandal ifadeler kullandı.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Atina’nın küstah çıkışı sonrası Yunanistan 12 mil kartını masaya sürdüğünü belirterek, ‘Bu ilan direkt savaş sebebi’ dedi.

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