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Abdullah Ağar'dan kritik S-400 krizi yorumu! "Yahudi lobisi ve FETÖ var..."

Türkiye ve ABD arasında meydana gelen S-400 kriziyle ilgili değerlendirmede bulunan Abdullah Ağar,"Batı medyası Türkiye ile ilgili önemli algılar yapıyor. Diğer tarafıyla da Türkiye aleyhtarı lobiler var; başta Ermeni lobisi, Yahudi lobisi ve FETÖ var. Batı dünyası YPG ve PKK’yı kendi menfaatleri doğrultusunda kullanıyor." ifadelerini kullandı.

11 Haziran 2019 Salı 19:17
Abdullah Ağar'dan kritik S-400 krizi yorumu! "Yahudi lobisi ve FETÖ var..."

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türk F-35 pilotlarının ABD’deki eğitimlerinin durdurulduğunu açıkladı.

ABD ve Türkiye arasında devam eden S-400 krizini ve ABD’nin F-35 kararınıaksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a değerlendiren Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, “Türkiye ve ABD arasında son dönemde bir doku uyuşmazlığı var. Türkiye bir varlık arayışında ve güvenlik istikrarı içerisinde, ABD bir dost ve müttefik gibi davranmadı.” dedi.

 "Çok önemli bir altyapısı var"

ABD ve Türkiye arasında yaşanan S-400 ve F-35 krizinin tek başına bir sorun olmadığına dikkat çeken Abdullah Ağar, “ABD ve Türkiye ilişkilerinin gelmiş olduğu noktanın çok önemli bir altyapısı var. Birincisi Suriye’de yaşanan ihtilaf var. ABD ile ÖSO konusunda yaşanan sorunlar, ABD’nin Türkiye’nin gözünün içine baka baka YPG ve PKK’yı desteklemesi bir de FETÖ meselesi var. Bu üç temel konu ABD ile Türkiye ilişkileri arasındaki sonu belirsiz bir süreci destekledi.” ifadesini kullandı.

"Yahudi lobisi ve FETÖ var"

ABD’nin önümüzdeki süreçlerde Türkiye aleyhtarı pozisyon alabileceğini belirten Ağar, “ABD, Türkiye’ye tezini kabul ettirme eğiliminde bu ne etik değil, ne adil değil, ne de uluslararası hukuka uygun değil. Türkiye ve ABD arasında son dönemde bir doku uyuşmazlığı var. Bu doku uyuşmazlığını çeşitli şekillerde tanımlamak mümkün. Batı medyası Türkiye ile ilgili önemli algılar yapıyor. Diğer tarafıyla da Türkiye aleyhtarı lobiler var; başta Ermeni lobisi, Yahudi lobisi ve FETÖ var. Batı dünyası YPG ve PKK’yı kendi menfaatleri doğrultusunda kullanıyor.” dedi.

Türkiye’nin güvenlik istikrarı içerisinde olduğunun altını çizen Ağar, “ABD bir dost ve müttefik gibi davranmadı. Bunun neticesinde özellikle son dönemde Türkiye’yi çok yalnızlaştırdı ve ötekileştirdi. Türkiye’ye benim tezimi kabul edeceksin dedi. Türkiye bu tezi kabul etmeyince zorbalığa dönüştü. S-400 almayacaksın emri üzerinden F-35 projesiyle bir yaptırım yaparak kendini gösteriyor.” diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 19:17
  1. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar
  2. Türk F-35 pilotlarının ABD’deki eğitimlerinin durdurulması
  3. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)
  4. S-400 krizi
  5. F-35 krizi

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