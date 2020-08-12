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Gündem

Abdullah Ağar'dan flaş sözler: Bundan vazgeçmeliler

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türkiye'nin bölgedeki terör unsurlarına yönelik operasyonlarına karşı çıkan Irak yönetimi ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 14:12:00 - 2020-08-12 14:14:07
Abdullah Ağar'dan flaş sözler: Bundan vazgeçmeliler

Türkiye'nin Irak'a yönelik terör operasyonlarına Irak'tan skandal bir şekilde kınama mesajı geldi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, bölgedeki son gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede önemli noktalara değindi.

Abdullah Ağar yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş Irak devleti. Topraklarına tecavüz eden, sınırını fiilen ortadan kaldıran, ülkesini bölecek, onbinlerce masumun kanını içen, terör örgütü YPG/PKK/DSG'yi muhatap almaktan, görüşmekten, Sincar'da maaş ödemekten, silah, araç ve mühimmat vermekten vazgeçmelidir. Gerçeklerden ve mücadele etmekten kaçmamalıdır" dedi

 

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