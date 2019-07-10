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Abdullah Ağar’dan Fırat’ın doğusu mesajı! 'Türkiye’nin hamlesi dünya jeopolitiğini değiştirebilir'

Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusuna devasa bir yığınak yaptığına işaret ederek, yakın zamanda Fırat’ın doğusuna yönelik güçlü bir sınır ötesi harekatın işaretlerinin görülmeye başlandığına dikkat çekti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:05
Abdullah Ağar’dan Fırat’ın doğusu mesajı! 'Türkiye’nin hamlesi dünya jeopolitiğini değiştirebilir'

 İsmail Uğur  yeniakit.com.tr 

Bir süredir Suriye’de askeri olarak istikrarlı yaşam alanları oluşturmaya çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, yaklaşık 8 aydan bu tarafa Fırat’ın doğusuna yönelik yaptığı devasa yığınağın bu günlerde yaşanabilecek bir hareketliliğe işaret ettiğine vurgu yapan Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar, “Fırat’ın doğusuna yönelik son derece güçlü harekat emareleri var.” dedi.

Dünya jeopolitiğini etkileyebilir

Gözlemlerine göre Fırat’ın doğusunda askeri bir hareketlilik bulunduğuna işaret eden Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar, şunları söyledi:

Uzunca bir süredir Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusuna yönelik yoğun bir yığınak yapılıyordu. Şu sıralarda 'son derece güçlü' harekat emareleri üreten bir taktik hareketlilik mevcut. Bu devasa yığınak sınır ötesi bir etkiye dönüşürse, saha ve hacim bakımından bütün denklemleri ve hatta dünya jeopolitiğini derinden etkileyebilecek bir kararlılık taşıyor.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:05
  1. Suriye
  2. Fırat
  3. Fırat'ın doğusu
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri
  5. Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar

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  • Milletin iradesiMilletin iradesi9 dk önce
    Bağımsız hükümranlık yolunda durmak yok, yola devam.

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