Abdullah Ağar’dan Fırat’ın doğusu mesajı! 'Türkiye’nin hamlesi dünya jeopolitiğini değiştirebilir'

İsmail Uğur yeniakit.com.tr

Bir süredir Suriye’de askeri olarak istikrarlı yaşam alanları oluşturmaya çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, yaklaşık 8 aydan bu tarafa Fırat’ın doğusuna yönelik yaptığı devasa yığınağın bu günlerde yaşanabilecek bir hareketliliğe işaret ettiğine vurgu yapan Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar, “Fırat’ın doğusuna yönelik son derece güçlü harekat emareleri var.” dedi.

Dünya jeopolitiğini etkileyebilir

Gözlemlerine göre Fırat’ın doğusunda askeri bir hareketlilik bulunduğuna işaret eden Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar, şunları söyledi:

“Uzunca bir süredir Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusuna yönelik yoğun bir yığınak yapılıyordu. Şu sıralarda 'son derece güçlü' harekat emareleri üreten bir taktik hareketlilik mevcut. Bu devasa yığınak sınır ötesi bir etkiye dönüşürse, saha ve hacim bakımından bütün denklemleri ve hatta dünya jeopolitiğini derinden etkileyebilecek bir kararlılık taşıyor.”